Kort fornøjelse: Wozniacki slået ud efter comeback

Det blev kun til to kampe i denne omgang for Caroline Wozniacki.

Efter at have indledt sit comeback til international tennis med en sejr tirsdag over verdens nummer 115 tabte Wozniacki i anden runde af WTA 1000-turneringen i Montreal.

Denne gang blev Wozniacki matchet med en af verdens bedste lige nu, Wimbledon-mesteren Marketa Vondrousova, der vandt med cifrene 6-2, 7-5.

Den niendeseedede tjekke var spillemæssigt for stor en mundfuld på dette stadie af Wozniackis comeback, selv om den 33-årige dansker igen leverede på et fint niveau og i perioder spillede glimrende.

Wozniacki var på vej mod et stort nederlag ved stillingen 2-6, 0-3, men kom tilbage og gjorde andet sæt spændende.

Wozniacki kom buldrende fra start og vandt syv af de første otte bolde. Hun forpassede dog chancen for et tidligt brud, da Vondrousova afværgede to breakbolde og udlignede til 1-1.

I stedet blev det tjekken, der fik tidligt momentum på pointtavlen, da hun brød til 2-1 efter et maratonparti.

Efter en lidt ustabil start fandt Vondrousova sit høje niveau frem, som hun viste så ofte under Wimbledon. Blandt andet var stopbolden et effektivt våben mod danskeren.

Trods fejl undervejs tog den 24-årige Vondrousova første sæt med sikre cifre på 40 minutter.

Det høje tempo så ud til at slide på Wozniacki, der begik flere og flere fejl, fordi stort set alle bolde kom tilbage. Og danskeren havde svært ved at finde et modtræk til tjekkens vinklede venstrehåndsforhånd.

3-0 kom tjekken foran i andet sæt, før Wozniacki brød og reducerede.

Det gav danskeren nyt mod, og da Vondrousova pludselig virkede fraværende, kunne danskeren snuppe fire partier i træk. I den periode var danskeren blændende.

Hun havde endda en chance for at komme på 5-3, men Vondrousova kæmpede sig på 4-4 og sikrede sig i stedet det næste servegennembrud til 6-5. Herefter servede tjekken sejren hjem med et rent parti.

Wozniacki skal dog allerede i næste uge i aktion igen i WTA 1000-turneringen i Cincinnati, inden den står på grand slam-turneringen US Open fra 28. august.