Kovending: FC København tager til omstridt diktatur

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Det er åbenbart holdningen i FC København.

FC København rejser nu igen til Dubai på træningslejr. Det er ikke længere siden end sidste år, at klubben officielt meldte ud, at man droppede træningslejr i landet, der ikke har den store respekt for menneskerettigheder.

Onsdag meldte klubben ud, at man ikke kan rejse til Portugal på grund af corona-pandemien, men nu rejser klubben til Dubai igen på en træningslejr i januar.

- Som bekendt, så er situationen helt speciel i verden lige nu, og vi har ikke frit valg i forhold til destinationer, siger William Kvist og uddyber:

- Hvis vi havde det, så var vi taget til Portugal igen, Det er det, vi hele tiden har planlagt efter. På grund af Corona-situationen har det dog været umuligt at finde et sted, der både kunne give os rejsemulighederne, træningsfaciliteterne og modstanderne, vi har brug for, udtaler han til klubbens hjemmeside.

Kontroversielt valg

Det er helt sikkert et særdeles kontroversielt valg at rejse til Dubai for FC København, fordi klubben så sent som sidste år valgte helt at droppe fremtidige træningslejre til Dubai.

Om valget af Dubai siger William Kvist til klubbens hjemmeside:

- Vi har naturligvis haft den politiske situation i området med i vores overvejelser, men i den aktuelle situation er det sportsligt set den eneste brugbare løsning for os.

- Vi er klar over, at ikke alle vil være enige i vores prioritering. Det respekterer vi, og vi vil ikke forsøge at overbevise de uenige, men blot at gøre opmærksom på de overvejelser, der ligger til grund for vores prioritering, siger William Kvist, der først er at træffe for yderligere kommentarer torsdag på klubbens træningsanlæg.

Droppede Dubai i 2019

Det vil med sikkerhed skabe støj og utilfredshed på de indre fan-linjer. Sådan var tilfældet i hvert fald tilbage i 2019, da teamet var til debat.

Oven på den ophedede debat i 2019 besluttede FCK at droppe Dubai som træningslejr.

Vi skal ikke længere tilbage end begyndelsen af 2019, da FC København kom med en officiel udmelding om at droppe fremtidige rejser til Dubai, der har store problemer med at overholde menneskerettigheder. Det skete efter et massivt pres fra klubbens fans.

I pressemeddelelsen fra januar 2019 var der ikke så meget at være i tvivl om:

- FC Københavns sportslige ledelse med manager Ståle Solbakken i spidsen har på den baggrund valgt ikke at rejse på træningslejr til Dubai i de kommende år. Klubben er dog kontraktuelt bundet i forhold til denne vinters træningslejr, der derfor bliver gennemført.

- FCK har aldrig haft andre motiver end at træne optimalt op til forårssæsonen, men vi forstår og respekterer, at det er et stærkt ønske fra vores fans, at vi finder en anden løsning. Det har vi valgt at lytte til, skrev klubben i sin meddelelse.

Handler om menneskesyn

Overfor norske VG uddybede Ståle Solbakken dengang:

- Det handler om det menneskesyn og den diskriminering, der findes der mod både homoseksuelle og kvinder, som strider mod det, de allerfleste står for.

I forhold til en træningslejr i januar er FC København under pres med den nuværende corona-restriktioner, fordi det er svært at rejse ud i verden og forberede sig.

Rivalerne fra Brøndby har tidligere meldt ud, at de ikke længere rejser til Dubai på træningslejre, hvilket kom som en konsekvens af store protester fra klubben fans. De danske mestre fra FC Midtjylland har endnu ikke meldt ud, hvor træningslejren går til i starten af 2021.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver det med sikkerhed ikke Dubai.

FC København indleder foråret med en udekamp mod AaB allerede 3. februar.

