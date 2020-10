Krænkende adfærd: DIF-direktør fyret

Fik henvendelser for et år siden

Formand i Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, fortæller, at de handlede hurtigt, da de fik endelig klarhed over problemet med økonomidirektøren.

Kan du bekræfte, at økonomidirektør Morten Olesen er fyret for krænkende adfærd?

- Jeg kan bekræfte, at Olesen er fyret for en adfærd, som vi ikke har fundet i orden, siger Nygaard til Ekstra Bladet.

Vi har fået tip om, at den øverste ledelse har fået henvendelser om det her har stået på gennem længere tid. Hvorfor har I ikke reageret på dem?

- Jeg kan bekræfte, at vi i efteråret sidste år fik henvendelser – som i øvrigt gik ud til en bred skare i DIF – og dengang vurderede vi, at der på grund af form og indhold var tale om en smædekampagne. Da vi fandt ud af omfanget, handlede vi hurtigt.

Har I et kulturproblem i Idrættens Hus og Danmarks Idrætsforbund?

- Det er ikke min opfattelse. For to uger siden iværksatte vores HR-chef flere tiltag, hvor hun bl.a. opfordrede folk til at komme frem og selv var opsøgende, hvis de havde oplevelser af den karakter, og der centrerede det sig om én person.

Har I overvejet om I har de rette kanaler til at få disse informationer frem?

- Det arbejder vi på, og vi har møde i Samarbejdsudvalget i næste uge, hvor vi vil fremlægge forslag til, hvad vi kan gøre.