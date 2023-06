Krævede 700 millioner kroner: Nu er han afvist

Den amerikanske skakspiller Hans Niemann kommer ikke til at lykkes med at trække den norske verdensstjerne Magnus Carlsen i retten.

I hvert fald skriver amerikanske Wall Street Journal ifølge NTB, at det amerikanske retssystem har afvist sagen, som drejer sig om æreskrænkelse.

Hans Niemann afslørede sine planer om at sagsøge Magnus Carlsen i oktober sidste år, og siden da har han trukket flere andre ind i søgsmålet.

Hans Niemann krævede knap 700 millioner kroner i erstatning.

Kryptisk tweet

Sagen startede i september sidste år, hvor Magnus Carlsen overraskende tabte til amerikaneren.

Carlsen fulgte nederlaget op med et kryptisk tweet, som de fleste tolkede som en slet skjult svindelanklage mod sin modstander.

Da de to spillere to uger senere mødtes i et parti onlineskak, valgte Carlsen at opgive efter sit første træk.

Kravet mod den norske stjerne er blevet afvist.

Anklagede ham for snyd

Siden løftede Carlsen på Twitter lidt af sløret for, hvad striden gik ud på.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skrev Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.

Hans Niemann følte sig krænket på æren. Derfor ville han sagsøge Magnus Carlsen. Siden er flere aktører blevet involveret i søgsmålet i kølvandet på en klubturnering i østrigske Mayrhofen i oktober sidste år.

Ifølge Niemann kom Magnus Carlsen og flere klubkolleger med hånlige tilråb og sange om ham under turneringen.

Påstand: De råbte 'Snyde-Hans'

Det blev også påstået, at Carlsen havde betalt sin norske skakkollega Aryan Tari 300 euro for at råbe 'Snyde-Hans' fra tilskuerpladserne.

Hans Niemann sagde desuden, at medlemmer af Carlsens klub Offerspill Sjakklubb gik rundt i byens gader og med sange anklagede amerikaneren for snyd.

Magnus Carlsen og de to andre spillere Daniel Rensch og Hikaru Nakamura blev sagsøgt af Hans Niemann. Det samme gjorde selskabet Play Magnus Group og chess.com var anklaget i søgsmålet.

Sidstnævnte publicerede i efteråret en rapport, der konkluderede, at Niemann har snydt mere end 100 gange i onlineskak.

Det Internationale Skakforbund har undersøgt sagen mellem de to stridende skakgenier. I februar lå en rapport klar. Offentligheden har ikke fået indblik i rapporten endnu, fordi forbundets etik- og disciplinærkomité først skal træffe afgørelse i sagen.

