Kræver DBU-hotel undersøgt

DBU Jylland har takket være et millionlån fra DBU drevet hotel i årevis nær Aarhus, men det vil Liberal Alliance på Christiansborg nu have undersøgt

Liberal Alliance på Christiansborg vil nu have undersøgt et særdeles attraktivt millionlån, som DBU har ydet til den selvstændige organisation DBU Jylland.

I 2011 optager DBU Jylland således et afdragsfrit lån på 14,5 millioner kroner hos DBU, og samme år starter opførelsen af et nyt hovedsæde i Tilst uden for Aarhus til den lokale afdeling.

Ud over kontorer indeholder bygningen 34 hotelværelser, to opholdsrum og fire mødelokaler, og stedet bliver indrettet som et hotel- og konferencenter, der konkurrerer med de lokale hoteller i området.

I 2020 omlægger DBU lånet, som samtidig forhøjes kraftigt i forbindelse med en udvidelse af centret. Eller som DBU Jylland formulerer det:

’På grund af aktivitetsudviklingen i breddefodbolden generelt samt en række nye strategiske indsatser i DBU og lokalunionerne har det i 2019 været nødvendigt at igangsætte en udvidelse af fodboldcenteret for at kunne rumme administrationen,’ skriver DBU Jylland.

’Finansieringen af denne udvidelse er sket via en låneaftale med DBU, hvor der samtidig er foretaget en generel låneomlægning til et nyt samlet lån på 20,7 mio. kr. Aftalen indebærer rentefrihed for DBU Jylland i hele låneperioden, men således at der skal erlægges et fast årligt afdrag på 690.000 kr. til DBU – også i hele den 30-årige låneperiode.’

Der er 34 værelser på hotellet i Tilst. Foto: Ernst van Norde.

Men Liberal Alliance vil nu have undersøgt, om lånet stammer fra offentlige midler:

- Offentlige støttekroner skal ikke bruges til at udkonkurrere private erhvervsdrivende, som ikke har adgang til samme støtte. Hvis noget af den offentlige støtte, som DBU modtager, gennem et rentefrit lån til DBU’s hotel i Tilst bruges til hoteldrift i konkurrence med almindelige private hoteller, som ingen offentlig støtte modtager, så er det meget kritisabelt, siger Ole Birk Olesen, gruppeformand, Liberal Alliance, der er opstillet i Østjyllands Storkreds.

- Jeg vil bede kulturministeren redegøre for disse pengestrømme. Jeg forventer, at ministeren tager affære, hvis der ikke kan redegøres tilfredsstillende for, at DBU ikke driver hotel i Tilst med offentlig støtte.

Men også hotel- og restaurationsbranchen råber vagt i geværet over for lånet, som kan betyde en konkurrenceforvridning i forhold til det private marked:

- Det er svært at gå i detaljer med den konkrete sag, men i Horesta er vi optagede af, at der sikres en sund og lige konkurrence mellem virksomhederne. Det betyder bl.a., at en virksomhed eller forening, der af helt legitime årsager modtager offentlig støtte skal være meget opmærksomme på, at skattekroner ikke bruges til at lave unfair konkurrence, siger Jakob Beck Wätjen, formand for Horesta i Region Midtjylland.

Ud over lånet til DBU har DBU Jylland også optaget et realkreditlån på otte millioner kroner.

DBU-chef med flere kasketter

Det er en mand med flere kasketter, som er central i Hotel-sagen i Tilst. Bent Clausen er formand for DBU Jylland, som ejer hotellet, og han er samtidig næstformand i DBU, som i to omgange har ydet lånet til selvsamme hotel.

Ekstra Bladet har stillet Bent Clausen følgende spørgsmål:

- I 2011 optog DBU Jylland et afdragsfrit lån på 14,5 millioner kroner. Hvem forhandlede i den aftale på plads med?

- Hvorfor skal en institution som DBU drive et hotel- og konferencecenter?

- Du er formand for DBU Jylland, ligesom du i hele perioden har siddet i DBU’s bestyrelse. Hvor meget har du været inde over behandlingen af dette lån hos såvel DBU som DBU Jylland?

- Liberal Alliance vil have undersøgt, om der bruges offentlige tilskud til at yde dette lån. Hvad siger du til det?

- Under corona har DBU Jylland været økonomisk trængt i en grad, så I har opkrævet ekstrabetaling fra lokalklubberne. Hvorfor solgte I ikke hotellet?

- I 2020 har I forhøjet lånet til et rentefrit lån på 20,7 millioner kroner. Hvorfor skal DBU bruges som jeres bank?

- Hvor får DBU pengene fra, som I lånte?

Bent Clausen er formand for DBU Jylland og næstformand i DBU. Foto: Claus Bonnerup.

Bent Clausen svarer ikke direkte på spørgsmålene, men har i to omgange sendt følgende kommentarer:

DBU: Lidt mærkelig mistænkeliggørelse

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til DBU omkring hotellet i Tilst. Blandt andet, om det er en del af DBU’s strategi at låne penge ud til hoteldrift, hvorfor DBU har lånt penge ud til DBU Jylland, og hvordan unionen har forholdt sig til Bent Clausens dobbeltrolle undervejs.

Kommunikationschef, Jakob Høyer, svarer:

’Hermed vores svar og kommentar til jeres vinkel og lidt mærkelige mistænkeliggørelse. Punkterne besvarer jeres spørgsmål.’

’Du kan skrive ’DBU oplyser, at…’.

* ’Det er DBU’s opgave at understøtte udviklingen af elite- og breddefodbold i hele Danmark, herunder udvikling af faciliteter til gavn for dansk fodbold - som eksempelvis et fodboldcenter i Tilst.’

* ’Behandlingen af emnet er foretaget som andre emner, herunder gældende regler for inhabilitet. Det betyder i det konkrete tilfælde, at medlemmer af DBU’s bestyrelse, der også er medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse, ikke var til stede under behandlingen af punktet.’

* ’Midlerne til lånet er en aktivpost i balancen og påvirker ikke DBU’s drift.’

* ’Forslag som dette kommer via indstillinger via Administrationen og i det pågældende tilfælde motiveret og indstillet i 2010 af tidligere generalsekretær Jim Stjerne-Hansen.’

