Kritiker blev VM-ambassadør

QATARGATE: Europaparlamentariker ville tage VM fra Qatar - nu er han anklaget for at score en million kroner i bestikkelse

Samtidig med at forsvarerne for hovedpersonerne i den stinkende Qatargate i Europa-Parlamentet febrilsk forsøger at slå tilbage, dukker der nye oplysninger og navne frem.

Nu viser det sig, at der i fem år har været et ualmindeligt tæt samarbejde mellem en række socialdemokratiske europaparlamentarikere og VM-værterne fra Qatar.

Sheikerne, som solede sig hele verdens opmærksomhed under slutrunden i november og december, er anklaget for at have betalt mange millioner kroner i bestikkelse for at få europaparlamentarikerne til at tale pænt om ørkenstaten og dens behandling af migrantarbejderne.

Annonce:

Den belgiske efterforskningsleder Michel Claise har sammen med sit hold i månedsvis overvåget og aflyttet en lang række af de involverede, og det lader til, at han har fået en stærk sag bygget op. Han er kendt som en hårdkogt efterforsker, og han har tidligere været anklager i store sager, hvor han har gjort sig bemærket ved at udtale, at samfundet er råddent på grund af korruption.

I Qatargate har Michel Claise senest sendt den belgiske europaparlamentariker Marc Tarabella bag tremmer. I forrige uge fik Tarabella ophævet sin immunitet i parlamentet, og derfor kunne politiet slå til. Tarabella er anklaget for at have modtaget mere end en million kroner i bestikkelse fra Qatar.

I torsdags i korridorerne i Justitspaladset i Bruxelles forsøgte Tarabellas forsvarer at obstruere sagen ved at kræve efterforskningsleder Michel Claise udskiftet.

Ekstra Bladet var til stede i Justitspaladset, hvor Tarabellas advokat, Maxim Toller, hævdede, at blot ved at bede om at få efterforskningslederen udskiftet måtte sagen stilles i bero. I øvrigt mente advokaten, at Tarabella er uskyldig. Han fortalte, at hans klient lider i fængslet i Sint Gilles. Blandt andet fordi fangerne smider mad ud ad vinduerne, og derfor er der rotter i fængselsgården.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marc Tarabellas dage som europaparlamentariker synes talte. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Men her efter weekenden er Michel Claise stadig leder af efterforskningen. Tarabella sidder stadig i Sint Gilles, og Qatargate ruller lystigt videre.

I 2014 holdt Tarabella ellers en voldsom tale i parlamentet, hvor han angreb Qatar for brud på menneskerettighederne og for de mange døde migrantarbejdere. Han gik så langt som til at foreslå, at man skulle tage VM fra Qatar.

Men da vi nærmere os slutrunden, fik piben en anden lyd. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, blev Tarabella nærmest ambassadør for Qatars VM. I en rapport fra sidste efterår fra Qatars arbejdsministerium skamroste Tarabella forholdene i landet, og han opfordrede alle fodboldfans til at tage til slutrunden.

Som nævnt begyndte det nære forhold mellem europaparlamentarikerne og Qatar allerede i 2018. Her var Qatargates hovedmand, Pier Antonio Panzeri, som har erkendt, at han har ledet en kriminel organisation i Qatar sammen med sin assistent Francesco Giorgi.

Annonce:

Dengang sad i Panzeri i Europa-Parlamentet, og under besøget i Doha lavede han en samarbejdsaftale om menneskerettigheder med den nuværende arbejdsminister i Qatar, Ali Al-Marri, som dengang var præsident for den nationale menneskerettighedskomite.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andrea Cozzolino har som Marc Tarabella fået ophævet sin immunitet. Italieneren ventes at blive den næste, som skal bag tremmer i Qatargate. Foto: Ritzau Scanpix

I årene efter fulgte flere konferencer i Qatar, hvor en lang række europaparlamentarikere stillede op. Rejsen på business class og ophold på femstjernede hoteller blev betalt af Qatar. Det glemte parlamentarikere dog at oplyse til parlamentet.

Det gælder blandt andre Marc Tarabella, den tidligere EU-vicepræsident, Eva Kaili, som også sidder fængslet i sagen, samt parlamentarikerne Alessandra Moretti, Christian-Silviu Busoi og Maria Arena.

Flere af dem var på talerstolen ved konferencerne, hvor de roste Qatar for at have indført reformer.

LÆS OGSÅ: Nu kan de strafforfølges i Qatargate

Qatargate: Politiet i hælene på EU-politiker

Dansker fejet af bordet i Qatargate