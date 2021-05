Kroatisk back mangler spilletid og vil væk fra FCK

Den kroatiske højreback Karlo Bartolec skal væk fra FC København denne sommer.

Det fastslår forsvarsspillerens agent Aleksandar Bogojevic til B.T.

Årsagen er, at den 26-årige kroat savner spilletid. Bartolec kom til FCK for to år siden fra FC Nordsjælland, men på det er spilleminutterne blevet færre og færre for kroaten.

- Tiden er kommet til, at Karlo og FC København skal gå hver til sit, siger Bogojevic til avisen.

- Der er 'no hard feelings' fra vores side. Det startede godt for Karlo, som kom til som landsholdsspiller, men siden er det ikke blevet til meget spilletid.

- Vi håber, at vi finder en løsning, der fungerer for alle, siger agenten.

I det igangværende mesterskabsspil i Superligaen er det blot blevet til 49 minutters spilletid fordelt over ni kampe.

Onsdag aften fik han otte minutter som sen indskifter, da FCK holdt liv i guldhåbet før sidste spillerunde med en 4-2-sejr over FC Midtjylland.

Karlo Bartolec har to år tilbage af sin kontrakt med FCK.