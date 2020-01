Kronprinsen droppede sportens store gallafest

HERNING (Ekstra Bladet): Hele Danmarks sportselite samledes sædvanen tro til nytårshyldest i Herning, da Danmarks Radio lørdag aften afholdt den store gallafest for det forgangne års store sportsoplevelser.

Verdensmestre som cyklingens Mads Pedersen, laser-radial sejleren Anne-Marie Rindom, håndboldens Nicolaj Marcussen samt danserne Ashli Williamson og Bjørn Bitsch trippede over den gyldne løber i Herning sammen med statsminister Mette Frederiksen, sangerne Lukas Forchhammer og Clara.

Et markant fravær kunne dog noteres.

Danmarks medlem af Den internationale olympiske Komité, IOC, glimrede stik mod sædvane med sit fravær.

Kronprins Frederik er normalt mand for at uddele den største pris på aftenen, når Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark i fællesskab uddeler 'Årets Sportsnavn.' Hvem erindrer ikke den famøse tur over Storebælt i starten af 2015, hvor landets kommende monark krydsede broen, selv om den var lukket grundet storm. Den køretur blev foretaget for at nå sportshowet i Herning.

Kronprinsen har i år valgt at bruge januar i den schweiziske alpeby Verbier.

Her skal han sammen med kronprinsesse Mary følge parrets fire børn, der har skolestart i næste uge på en international skole. I Verbier skal prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine på tolv ugers skoleophold.

Ekstra Bladet dækker SPORT 2019 LIVE fra kl.20.45.