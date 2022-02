Kurt Zouma undskylder for video hvor han mishandler kat

For nylig fik en viral video af den franske fodboldspiller Kurt Zouma det til at løbe koldt ned ad ryggen hos seere.

I videoen kan man se forsvarsspilleren mishandle sin kat til grinende tilråb fra hans venner.

Først ser man ham samle katten op og gøre, hvad der allermest ligner et målspark med det stakkels kæledyr.

Bagefter kan man se ham slå katten i hovedet og kaste en sko efter den.

Videoen har skabt ramaskrig, og klubben, hvor Zouma til daglig gør figur som midterforsvar, West Ham, har fordømt den franske forsvarskæmpes handlinger i stærke vendinger.

- West Ham fordømmer uforbeholdt vores spiller Kurt Zoumas handlinger i videoen, der er gået viralt, oplyser de ifølge det tyske nyhedsbureau dpa i en meddelelse til den britiske avis The Sun.

- Vi har talt med Kurt, og vi kommer til at håndtere situationen internt. Men vi vil gerne gøre det klart, at vi på ingen måde bifalder dyremishandling.

Spilleren selv har også udtalt sig om sagen. I en kommentar til The Sun beklager han sin opførsel.

- Jeg vil gerne sige undskyld for mine handlinger. Der er ingen undskyldning for min opførsel, som jeg fortryder meget, siger han.

- Jeg vil også gerne benytte muligheden til at sige undskyld til alle, som måtte være oprevet over videoen. Jeg vil gerne forsikre jer om, at vores to katte er ved godt helbred.

- De er elsket og værdsat af hele vores familie, og denne her opførsel var et engangstilfælde, som ikke kommer til at gentage sig.

Kurt Zouma blev hentet til Chelsea fra den franske klub Saint Etienne i 2014. Han var flere gange ved at etablere sig i Chelseas startopstilling, men skader og en række lejeophold satte en stopper for det.

Han har opnået 11 kampe for det franske landshold og har siden i sommer tørnet ud for West Ham.