Kvæstet Tøffe i sandal: - Ondt konstant

En medtaget Stig Tøfting nåede i mål på sin gåtur fra Viby til Kruså og fik indsamlet et imponerende beløb til et godt formål på sin vej

KRUSÅ (Ekstra Bladet): Humøret var højt, da Stig Tøfting lørdag eftermiddag nåede sit mål på den meget omtalte gåtur fra sit hjem i Viby og de 167 kilometer til den dansk-tyske grænse ved Kruså.

I omegnen af 40-50 mennesker modtog fodboldeksperten ved grænsen til champagnesprøjt og overrækkelse af en stor check, da Tøfting på Stigminoen 2.0 har brugt sin platform til at samle penge ind til KidsAid og Børnecancerfonden.

Det blev til imponerende 774.000 kroner, der altså går til et særdeles godt formål.

- Jeg er glad over at være kommet i mål. Det har været en hård omgang. Men når jeg står her og kan give så mange penge videre til KidsAid og Børnecancerfonden, så har det i den grad været det hele værd. En stor tak til alle, der har bidraget, lød det fra Plæneklipperen.

Plæneklipperen havde på sidste etape fået besøg af bl.a. kollega Camilla Martin. Foto: Ernst van Norde

Stig Tøfting er efterhånden rejsende i dårlige væddemål, og i denne ombæring tabte han et af slagsen til TV2’s USA-analytiker Mirco Reimer-Elster, da Tøffe troede, Donald Trump ville vinde det amerikanske præsidentvalg, mens Elster holdt på Joe Biden.

- Man kan jo takke Donald Trump for, at der kommer så mange penge ind til børn, der har virkelig brug for det. Så der kom da noget godt ud af præsidentperioden, siger en grinende Mirco Reimer-Elster, der selv gik med på den sidste etape fra Aabenraa i den gode sags tjeneste.

Den manglende indsigt i amerikansk politik kostede oprindeligt Tøffe en gåtur til Mirco Reimer-Elsters hjemby, Flensborg, men på grund af coronarestriktioner måtte Stig Tøfting, der trods alt er en mand, der holder sit ord, nøjes med at gå lige til grænsen…

Distancen er blevet tilbagelagt på seks etaper, og de mange kilometer er gået ud over fodtøjet.

- Det har ikke været fysisk hårdt på den måde, men det har alligevel været hårdt, fordi jeg har haft ondt konstant på grund af vabler og hævede fødder. Jeg er lidt kvæstet denne gang, men det har været det hele værd, siger Stig Tøfting, der afviser, at han har været tæt på at give op, selv om han til tider har været presset.

- Aldrig. Det kender du mig godt nok til at vide, at jeg aldrig kunne drømme om. Jeg måtte ret hurtigt klippe huller i mine sko, for at fødderne kunne være der. Og hele sidste etape blev gået i en sandal på den ene fod, så jeg indrømmer gerne, at jeg er glad for, at jeg har nået mit mål.

Stig Tøfting kom i mål efter sin lange gåtur fra Aarhus til grænsen ved Gruså. Han tabte et væddemål til Mirco Reimer-Elster (til højre). Foto: Ernt van Norde

Stig Tøfting har tidligere været på gåtur fra sit hjem i Viby til Herning, da han tabte et fodboldrelateret væddemål. Dengang var det mest sjov og ballade.

Denne gang har Plæneklipperen aktiveret store dele af sit enorme netværk til at få indsamlet beløbet til KidsAid og Børnecancerfonden.

- Jeg fandt ud af på gåturen til Herning, at der var grundlag for noget lidt større, da en masse mennesker spurgte, om de ikke kunne donere nogle penge. Det har folk gjort i stor stil denne gang, og det gør mig glad, siger Stig Tøfting og fortsætter.

- For selv om det har været en smuk og hyggelig gåtur med mange gode mennesker, så er beløbet det vigtigste.

- Hvad skal du hjem og lave nu?

- Jeg skal sgu ingenting. Jeg ved, at min kone, Heidi, har købt noget gin og tonic, så det skal jeg nok smage lidt af, hvis ikke jeg er faldet i søvn på sofaen inden.

Der er stadig enkelte auktioner i gang i forbindelse med Stig Tøftings projekt, så det endelig beløb til KidsAid og Børnecancerfonden opgøres først mandag.

Der kan bydes på odendo.dk frem til kl. 20.00.

