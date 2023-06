Kyniske Qatar nægter fagboss indrejse

Det er kun blevet værre i Qatar efter VM. Migrantarbejderne er på herrens mark. De har ingen rettigheder, men oplever manglende lønudbetalinger, vilkårlige fyringer og deportering. Og der er ingen i Qatar, som kæmper for deres sag.

Ordene kommer fra Gunde Odgaard fra det danske BAT-kartel. Han er også medlem af hovedbestyrelsen i den internationale fagforening, BWI, og han har fulgt udviklingen i Qatar gennem de sidste ti år.

BWI havde fodfæste i Qatar frem mod VM, og håbet var, at Qatars regering ville tillade, at der blev oprettet et migrantarbejder-center, som kunne hjælpe arbejderne med juridisk og sproglig bistand.

Det blev ikke til noget, og umiddelbart efter VM afbrød Qatars regering samarbejdet med BWI, som også oplevede, at flere af deres folk blev sendt ud af Qatar.

Annonce:

I april forsøgte organisationen at sende en delegation til Qatar, men her blev BWI’s generalsekretær, Ambet Yuson, nægtet indrejse i Doha. De øvrige fra delegationen blev spist af med et møde med en undersekretær. Ingen fra Qatars regering ville møde BWI.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ambet Yuson (uden mundbind) fik ikke lov til at rejse ind i Qatar i april. Foto: Lars Poulsen

Gunde Odgaard er kendt som en af de hårde drenge i BWI. Han har længe slået til lyd for en meget hårdere kurs i forhold til Qatar. Men han har ikke haft flertallet i organisationen med sig.

- Der er ingen grund til at please dem mere. Det har vi gjort rigeligt. Når jeg skal udtale mig diplomatisk.

- Hvorfor kom Ambet Yuson ikke ind?

- Jeg tænker bare, at de er ude på at genere os det, de kan. Og det er en måde at vise på, at de bestemmer.

- Men vi har stadig et ønske og en forpligtigelse til på et eller andet niveau at blive i Qatar. Det har jeg også fra folk, der har været dernede. Migrantarbejderne siger, at vi skal blive. Det er et ret tungt mål og et ret tungt ønske, som vi bliver nødt til at tage på os i forhold til Qatar.

- Vi kan ikke bare rende af pladsen, men det er ikke det samme som at blive ved med at please det regime.

Annonce:

- Vi så det med migrantarbejder-centret, som ikke blev til noget. Vi blev holdt hen med snak. Vi skulle være gået meget hårdere til dem.

- Det prøvede flere af os at vinde gehør for på vores BWI-kongres i oktober måned i Madrid, men der var ikke lydhørhed. Vi skulle have været meget hårdere i filten i de sidste måneder op til VM i forhold til migrantarbejdercenter. Men vi valgte en anden stil. Vi valgte at tro på nogle, vi ikke kunne stole på. Regimet i Qatar?

- Der var en frygt for, hvad det ville medføre for vores folk, men man kan sige, at havde de buret nogen af vores inde under VM, havde det nok skabt nyheder og pres.

Annonce:

- Vi fik ikke meget støtte fra FIFA. Vi fik ikke ret meget støtte nogen steder fra, men vi burde være stærke nok til at stå på egne ben. Det kunne dog have været rart, om FIFA havde støttet det. Men vi skal ikke have FIFA til at lave vores arbejde. Man skal vælge sin allierede med omhu. Og jeg er ikke sikker på, at vi i BWI har lyst til at komme for tæt på FIFA.

- Efter VM er alt stort set gået galt. Migrantarbejdere, der arbejdede for FIFA og for Stark Security under VM, bliver fyret uden at få de penge, de har til gode.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sammen med det norske magasin Josimar har Ekstra Bladet fulgt de her tre drenges skæbne siden november. De arbejdede for Stark Security og FIFA under VM. De har ikke fået deres løn og nu venter de på at blive deporteret. Foto: Sam Kunti

- Ja, de er på herrens mark. De har ingen rettigheder, og de få, de har, har de ingen mulighed for at praktisere. Og det er kun blevet værre. Det håb, migrantarbejderne har, er, at vi trods alt bliver der og kan gøre en forskel. Vi kan være med til at understøtte de netværk, der er mellem migrantarbejdere. Der er sms-kæder, og man er på alle mulige sociale platforme. Vi kan godt gøre noget, men det er pissesvært. Det ser voldsomt ud, når de ikke engang lukker vores generalsekretær ind.

- Hvem er jeres modpart i det her? Kan I stole på dem?

- Nej, det kan vi ikke. Derfor forsøger vores tyske kollega i BWI at få et møde med deres premierminister.

Annonce:

- Fordi I ikke stoler på arbejdsministeren?

- Ja, arbejdsministeren ønskede ikke at møde os, og ham, vores delegation kom i kontakt med i april, var en undersekretær, som ikke kunne svare på noget som helst.

- De er ligeglade. Problemet er, at der ikke er nogen lokal presse til at skrive om det. Der er ingen menneskerettighedsorganisationer, der er ingen menneskerettighedsadvokater, der er ingen fagforening, der er ingen, der kæmper de her menneskers sag. Ligegyldigheden får lov at sejre, fordi der ikke internt er nogen til at stille dem til ansvar, siger Gunde Odgaard.

'I er værdiløse'

- Jeg så døden i øjnene

Anklages for at støtte terror