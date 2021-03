Læger er i gang med at vække norsk skihopper fra koma

Lægerne er gået i gang med at vække skihopperen Daniel-André Tande fra koma.

Det oplyser Norges Skiforbund ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nordmanden styrtede voldsomt under et træningshop i Slovenien torsdag. Han mistede kontrollen, efter at han havde sat af med over 100 kilometer i timen, og ramte jorden efter 78 meter.

Efterfølgende blev han lagt i kunstig koma på et hospital i Ljubljana.

Daniel-André Tandes tilstand er siden blevet beskrevet som stabil, og lørdag påbegyndte lægerne så processen med at vække ham.

- Daniels situation er stabil. Opvågningsprocessen begyndte i går (lørdag, red.), men det er en tidskrævende proces, som må tilpasses den enkelte person og anden behandling, siger landsholdslæge Guri Ranum Ekås ifølge NTB.

Den 27-årige atlet har brækket kravebenet og punkteret en lunge, men han har undgået hoved- og nakkeskader efter uheldet i Planica.