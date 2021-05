Lægerne slår alarm: Aflys OL

Modstanden mod OL i Tokyo er stigende i den japanske befolkning, og nu opfordrer en lægeorganisation til en aflysning.

Det drejer sig om foreningen af praktiserende læger i Tokyo, der repræsenterer omkring 6000 læger i Japans hovedstad.

- Vi opfordrer kraftigt myndighederne til at overbevise IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.) om, at det er svært at afholde legene og få dem aflyst, skriver lægeorganisationen på sin hjemmeside.

Med godt to måneder til OL kæmper Tokyo i øjeblikket med en opblussen af coronavirus blandt befolkningen, hvor blot 3,5 procent ifølge Reuters er vaccineret.

- De medicinske institutioner, der tager sig af covid-19, har hænderne fulde og har næsten ingen ekstra kapacitet, skriver lægeorganisationen.

Foreningen af praktiserende læger i Tokyo skrev i sidste uge et åbent brev til Japans premierminister Yoshihide Suga, og brevet kan nu også læses på foreningens hjemmeside.

En meningsmåling, der mandag blev offentliggjort i mediet Asahi Shimbun, viste, at mere end 80 procent af japanerne er imod en afholdelse af OL denne sommer.

43 procent af Japans befolkning ønsker en aflysning, mens 40 procent mener, at de i forvejen udsatte legene bør udsættes igen.

OL foregår fra 23. juli til 8. august.