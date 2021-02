Landin og Kiel indleder vildt kampprogram mod Aalborg

Coronapandemien har sørget for et yderst presset kampprogram i håndboldklubben THW Kiel, der skal spille 6 kampe på blot 12 dage.

Det skyldes udsættelser af flere Champions League-kampe, fordi holdet flere gange har været ramt af coronakarantæne.

Tirsdag aften gælder det således Kiels udsatte Champions League-opgør hjemme mod Aalborg Håndbold.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg håber ikke, at jeg i fremtiden skal opleve noget lignende, siger Kiel-keeper Niklas Landin til klubbens hjemmeside.

Efter tirsdagens kamp mod Aalborg skal Kiel, der også råder over fløjspilleren Magnus Landin, spille endnu en Champions League-kamp ude mod Nantes torsdag.

Søndag gælder det så hjemmekampen mod Füchse Berlin i den tyske Bundesliga.

Herefter venter yderligere to Champions League-kampe mod Celje og Zagreb tirsdag og torsdag i næste uge, som rundes af med en ligakamp om lørdagen.

Den danske landsholdskeeper, der i januar var med til at vinde VM med Danmark, ruster sig til de mange kampe og ser i første omgang frem til Aalborgs besøg.

- Aalborg er inde i en god periode og kommer med stor selvtillid. Og de tror helt klart på, at de kan tage to point med hjem. Der venter os et hårdt stykke arbejde, siger Niklas Landin.

Kiels kamp mod Aalborg fløjtes i gang tirsdag klokken 20.45. Kampen spilles uden tilskuere.