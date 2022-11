Landsholdets kok: Sådan spiser spillerne

Per Thøstesen skal brødføde de danske drenge i Qatar, og han kender alle deres præferencer. To ting skal dog være på menukortet, kræver spillerne

Michelin-kok, restaurant-ejer og selverklæret fodboldidiot.

Per Thøstesen skal sørge for, at det danske herrelandshold har proteiner nok i kroppen til at ramme bolden 'lige i røven,' når danskerne tager hul på VM i Qatar tirsdag.

Landsholdskokken kender alle spillernes behov, men der er en ret, som de påstår, han ikke mestrer.