Landsholdsfløj forlader FC Barcelona

Casper U Mortensen takker af den spanske storklub, FC Barcelona, efter tre sæsoner. Foto: René Schütze

Den danske landsholdsfløj Casper U. Mortensen forlader FC Barcelona, som han søndag var med til at vinde Champions League for.Det oplyser håndboldspilleren i et opslag på Instagram.

- Nye udfordringer venter for mig nu, og jeg ser frem til, hvad fremtiden bringer, skriver Casper U. Mortensen.

Hvor karrieren går hen nu, nævner venstrefløjen ikke.

Han forlader FC Barcelona ved kontraktudløb efter tre år i klubben.

- Jeg kom til klubben tilbage i 2018 med et mål: at vinde Champions League. Sidste søndag lykkedes det mål.

31-årige Casper U. Mortensen sad ude meget af sæsonen med en knæskade, men var på banen både i semifinalen og i finalen ved Final 4-stævnet i Köln.



Landsholdsfløjen fejrer sin sidste titel med de nykårede Champions League-vindere. Foto: Thilo Schmuelgen /Ritzau Scanpix

Knæskaden betød dog, at han ikke var med til at vinde VM-guld for Danmark i januar.

Det var han til gengæld med til i 2019, og han har også et OL-guld fra 2016 i bagagen.

Før Casper U. Mortensen kom til FC Barcelona, spillede han i tyske TSV Hannover-Burgdorf.

Han har også tidligere spillet for Fredericia, Viborg, Bjerringbro-Silkeborg og Sønderjyske i den danske håndboldliga.