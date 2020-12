Landsholdskeeper forlænger med Team Esbjerg

Målvogteren Rikke Poulsen har forlænget sin aftale med Team Esbjerg med et år, så den nu gælder til sommeren 2022.

Det oplyser den forsvarende danmarksmester i en pressemeddelelse.

Forlængelsen var en ukompliceret beslutning for den 34-årige keeper.

– Jeg har verdens fedeste job. Både jeg selv håndboldmæssigt og min familie har det godt i Esbjerg. Vi var i gang med at nå det helt store og præstere den bedste sæson i klubbens historie, både herhjemme og i Europa, da coronaen ramte, siger Rikke Poulsen.

Hun blev indkaldt til Danmarks landsholdstrup, der fredag tog hul på EM med en sejr over Slovenien, for en uge siden, da førstekeeper Sandra Toft døjede med en skade.

Både på landsholdet og i Team Esbjerg er Jesper Jensen træner, og han sætter pris på Poulsens evner både på og uden for banen.

– Rikke er et samlingspunkt i klubben. Hun fylder meget i et rum og har et enormt positivt og socialt sind. Hun er en dygtig målvogter og er god til at samarbejde med alle, også sin nære kollega i målet.

- Vi er for længst blevet bekræftet i, at hun fortsat har drive og ambitioner, og jeg tror, hun kommer til at stå i mål mange år endnu, siger Jesper Jensen.

Rikke Poulsen kom til Team Esbjerg inden sæsonen 2019/20 efter fem sæsoner i Viborg HK. Hun er noteret for 72 landskampe.