Laudrup-Dufour får igen VM-sølv efter britisk stortalent

Det blev til endnu en sølvmedalje for den danske dressurrytter Cathrine Laudrup-Dufour, da den sidste dressurkonkurrence ved VM i Herning blev afviklet onsdag aften.

Den 30-årige dansker leverede et flot ridt med en score på 89,411 på hesten Vamos Amigos, men ligesom i mandags stod et britisk stortalent i vejen for turen til podiets øverste trin.

Laudrup-Dufour havde fordel af at ride sidst, så hun vidste, hvad der skulle præsteres for at tage guld.

Og det var noget enestående, der skulle præsteres. For den 26-årige brite Charlotte Fry havde som tredjesidste rytter leveret et forrygende ridt med en score på 90,654 på hesten Glamourdale.

Hun blev den kun ottende rytter i historien i den eksklusive klub, som har scoret over 90. En klub, som Laudrup-Dufour i øvrigt også er medlem af.

Med sine bare 26 år er Fry dog den yngste, som nogensinde har præsteret det.

Laudrup-Dufour, som sikrede det danske guld i holdkonkurrencen søndag, gav det et skud.

Til tonerne af Les Misérables var der intet miserabelt over hendes og Vamos Amigos' indsats, men revolutionen, som den kendte roman af Victor Hugo skildrer, stod Charlotte Fry for.

Stortalentet overstrålede alle ved VM og viste et potentiale, der kan katapultere hende op blandt historiens største.

Daniel Bachmann Andersen på hesten Marshall-Bell og Carina Cassøe Krüth på Heiline's Danciera var også med blandt de 15 i finalen. De sluttede henholdsvis som nummer 8 og 12.

Det var generelt en succesfuld dag for dansk ridning, da medalje nummer fire og fem ved VM i ridesport i Herning allerede kom i hus tidligere på onsdagen.

Katrine Kristensen sikrede først VM-guld i paradressur, inden det blev til sølv for det danske hold i voltigering.

Med Laudrup-Dufours andenplads er Danmark altså oppe på seks medaljer på tværs af discipliner.