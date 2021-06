Laudrup ser fare for gnidninger i store EM-trupper

Spanien har som det eneste land valgt kun at tage 24 spillere med til EM-slutrunden i stedet for de 26, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) undtagelsesvis har tilladt på grund af coronapandemien.

Efter at anfører Sergio Busquets blev smittet med netop coronavirus og holdet sendt i isolation, kan det nemt fremstå som en dårlig beslutning.

Men tanken om færre spillere og dermed færre fravalg kan landsholdskoryfæet Michael Laudrup godt følge.

- I trænersammenhænge har jeg selv haft de overvejelser om, hvor stor en trup skal være. Det er et eller andet med at se, hvor mange man bruger normalt. Hvem har vi brugt over de sidste x antal kampe.

- Her snakker vi om relativt få kampe. Hvis man kommer helt til finalen, er det syv kampe. Hvad er det realistiske antal spillere, man kommer til at bruge? Der kommer du ikke i nærheden af 24.

- Så er jeg godt klar over, at vi lever i en coronatid. Der kan være to, der bliver smittet, to der bliver skadet, og en enkelt med karantæne. Men så er du stadig kun nede på 19. Du skal kun bruge 11, sagde Michael Laudrup, der under EM er ekspert hos Viaplay, før det spanske coronatilfælde blev kendt.

Danmark har ligesom de 22 øvrige EM-lande udtaget det maksimale antal spillere til slutrunden.

Med 26 mand i truppen skal tre sendes op på tribunen til hver EM-kamp, og det kan skabe spændinger på holdene, vurderer Laudrup.

- Det kan det godt. De danske trupper har altid været gode, og vi har altid haft en god harmoni ved slutrunder. Der er sjældent problemer, men man hører om det fra andre trupper, siger han.

Med 102 landskampe og 5 slutrunder på cv'et har Martin Jørgensen oplevet lidt af hvert på landsholdet.

Han forventer, at danskerne kan håndtere fravalgene, uden at det skaber problemer for Kasper Hjulmand og resten af trænerstaben.

- Spillerne er jo vant til det, vil jeg tro. Til kvalifikationskampene har jeg da oplevet, at nogle er blevet siet fra. Det er lidt sådan, det er, lyder det fra Viaplay-eksperten.

- Men det er klart, at hvis man er sammen i en måned, og det er dig hver gang, og du kan mærke på træningen, at hvis der er en eller to for meget, så er det dig og tre andre, der bliver sendt over til højre med assistenten eller den fysiske træner, så er det de små ting, som godt kan give noget ærgrelse.

En af dem, der kæmper for spilletid under EM, er Joachim Andersen, som er med ved en slutrunde for første gang med A-landsholdet.

Forsvarsspilleren har ikke brugt meget energi på at tænke over, at der i den danske trup er tre spillere for meget til kampene.

- Det har jeg slet ikke tænkt over overhovedet. Men det er klart, at det er en skuffelse for dem, der ikke er med i truppen.

- Det er om at smække på til træning og vise, at man skal være en del af holdet på kampdagen. Men det er Kasper (Hjulmand, red.), der træffer den beslutning, siger han.

De første fravalg i Danmarks trup sker på lørdag, hvor Finland er modstanderen i første gruppekamp.