Laura Damgaard forlader Viborg i jagt på større rolle

Den 24-årige, danske playmaker Laura Damgaard forlader efter indeværende sæson håndboldklubben Viborg HK.

Det oplyser klubben torsdag i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at Damgaard ønsker en større rolle som spiller. Det siger hun selv i pressemeddelelsen fra Viborg:

- Det har været en svær beslutning, for jeg har ikke noget dårligt at sige om klubben. Jeg har været utrolig glad for at være i Viborg HK. Jeg er glad for pigerne og hele setuppet omkring holdet - vi har et fantastisk sammenhold.

- Jeg har bare lovet mig selv at træffe beslutning om min håndboldkarriere på baggrund af, hvor jeg kan udvikle mig mest som håndboldspiller. Jeg har derfor taget den svære beslutning at stoppe med udgangen af denne sæson, siger hun.

Det står ikke klart, hvor Damgaard fortsætter sin karriere.

Laura Damgaard var en del af den danske trup ved håndbold-EM i december. Her blev hun indkaldt efter en skade til Helena Elver.

Hos Viborg er træner Jakob Vestergaard ked af at sige farvel til playmakeren.

- Vi havde gerne beholdt Laura. Vi synes også, at vi især efter EM-pausen har sat spillet op, så hendes kompetencer kommer mere til rette. Vi har igennem længere tid haft en god dialog med Laura og hendes agent.

- Vi har lyttet til, hvad hun gerne vil, og vi må acceptere, at hun søger nye udfordringer, fordi hun har et ønske om at få en større rolle, end jeg kan tilbyde hende, siger cheftræneren i pressemeddelelsen.