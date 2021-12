LeBron James er smittet med corona og misser flere kampe

LeBron James er blevet testet positiv for coronavirus. Los Angeles Lakers-stjernen misser dermed en række kampe i NBA.

Den 36-årige har angiveligt ingen symptomer på virusset.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det var meningen, at han skulle have spillet mod Sacramento Kings tirsdag, men han blev altså fravalgt, da der tikkede et positivt prøvesvar ind.

Ifølge NBA's regler skal en spiller, som er testet positiv for covid-19, isolere sig fra resten af holdet i minimum ti dage.

Det betyder, at LeBron James sandsynligvis går glip af adskillige kampe.

I denne sæson har han i forvejen misset 11 ud af Lakers' 22 kampe. Det skyldes blandt andet problemer med anklen og maven, ligesom at han i sidste uge blev suspenderet fra en kamp mod New York Knicks, efter at han havde slået en modstander til blods.

Hans vildfarne arm ramte således Detroit-spilleren Isaiah Stewart i ansigtet.

LeBron James' holdkammerater beskrev efterfølgende situationen som et hændeligt uheld.

Isaiah Stewart blev også tildelt karantæne for hændelsen.

Det var blot anden gang i James' 19 år lange basketballkarriere, at han blev smidt ud af en kamp.

I weekenden blev han desuden idømt en bøde på 15.000 dollar - knap 99.000 kroner - for 'en sjofel gestus' under en kamp mod Indiana Pacers onsdag i sidste uge.

På optagelser fra kampen kan man se LeBron James lade som om, at han tager fat om sine ædlere dele, efter at han har lavet en scoring til tre point.

Efter kampen kritiserede han suspenderingen, som han over for journalister beskrev som 'bullshit'. Hans sprogbrug medførte en advarsel fra NBA.

LeBron James er i mange år blevet regnet som en af ligaens bedste spillere. Fire gange er han blevet kåret som NBA's mest værdifulde spiller, ligesom han har vundet fire mesterskaber.