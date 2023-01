Legendarisk surfer død i ulykke

Den brasilianske surflegende Marcio Freire er død, efter han blev fanget af nogle af de største bølger i verden ved Nazare i Portugal.

Det skriver flere medier, herunder BBC.

Freire var en erfaren surfveteran, og han var tilsyneladende rejst til Portugal for at surfe på de gigantiske bølger tæt på Praia do Norte-stranden i Nazare, der er kendt for at have de vildeste og største bølger i hele verden.

Da den portugisiske søfartsmyndighed reddede Freire i land havde han fået hjertestop, hvorefter de inde på kysten prøvede at genoplive ham.

Det var dog ikke nok til at redde surferen, der kun blev 47 år.

Bølgerne ved Nazare Canyon i Portugal tiltrækker de mest erfarne og dumdristige surfere fra hele verden. Foto: Patricia De Melo Moreira

Begræder tabet

Siden det tragiske dødsfald er hilsner strømmet ind fra nær og fjern. Blandt andet fra Nic von Rupp, der er en af de bedste surfere i verden, og som vandt surfkonkurrencen ved Nazare i 2022.

'Jeg så ham surfe hele dagen med et stort smil. Det er sådan, jeg vil huske ham. Hvil i fred Marcio Freire,' skrev Nic von Rup på sin Instagram-profil efter ulykken. Han har desuden udtalt, at forholdene var gode, den dag ulykken indtraf.

Marcio Freire var et ikon i surfverdenen, og han medvirkede i dokumentaren Mad Dogs fra 2016, der omhandlede hans forsøg på at tæmme den frygtindgydende bølge 'Jaws' på Hawaii.

Mario Freires er den første til at miste livet i en surfulykke ved Nazare i Portugal.