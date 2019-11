Legende er ikke i tvivl: Blev lokket i fælde

Drømmen om at blive præsident for FIFA har betydet, at Michel Platini har mistet to af sine nærmeste allierede. De er i stedet blevet hans dødsfjender.

Og hvem er de så? Det er såmænd Sepp Blatter, tidligere præsident for FIFA og Gianni Infantino, nuværende præsident for FIFA.

I Platinis bog, ’Mellem Os’, som er udkommet i denne uge i Frankrig, fortæller han detaljeret om det komplot, som han mener at først Sepp Blatter og siden Infantino har udsat ham for. Alene for at holde ham væk fra præsidentposten i FIFA.

Vi skruer tiden tilbage tilbage til 29. juli 2015. Efter mange måneders betænkningstid offentliggjorde Platini, at han ville stille op til præsidentvalget til FIFA. Et valg der skulle afholdes 26. februar 2016.

Den 29. juli er valgt med omhu. Det er Platinis mors fødselsdag, og den markerer han på denne måde tre måneder efter hendes død.

Det havde ikke været let for ham at nå frem til beslutningen om at gå efter præsidentposten. Den ene dag ville han. Den næste ville han ikke.

– Selv den dag jeg offentliggjorde min beslutning, følte jeg mig som kongen af alle idioter, skriver han i bogen.

Men med støtteerklæringer fra 150 af FIFA’s på daværende tidspunkt 209 medlemslande følte han sig ret sikker på, at han ville blive valgt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Platinis bog, Entre nous, 'Mellem Os, er på gaden i Frankrig.

Måneden før havde Sepp Blatter meddelt, at han ville trække sig som præsident for FIFA, men han ville dog blive på sin post indtil den ekstraordinære kongres et halvt år senere.

I sin bog skriver Platini, at Blatter udelukkende blev siddende for at gøre Platinis valgkamp så besværlig som muligt. Ifølge Platini sendte Blatter sine ’drenge’ i byen for at sprede negative historier om Platini i tyske og schweiziske aviser.

– Onkel Seppi gjorde mig til Don Platini i medierne, og han satte rygter i gang om, at jeg havde skabet fyldt med skeletter.

Ved Champions League-lodtrækningen i Monaco 28. august blev Platini opsøgt af FIFA’s tidligere informationschef, Walther de Gregorio.

– Michel, Blatter leder efter ting på dig. Måske noget om din søn. Jeg har også hørt om en betaling, han vil bruge imod dig.

Måneden efter faldt øksen over Platini. FIFA’s juridiske direktør, Marco Villiger, åbnede faldlemmen. Den betaling som Walther de Gregorio havde talt om, havde Villiger pudsigt nok fundet frem fra FIFA’s arkiver.

Villiger havde sendt bilaget til det schweiziske politi, og sagen endte med, at både Blatter og Platini blev udelukket fra al fodbold.

For Blatter betød det ikke så meget. Han var i forvejen færdig, men han ville ifølge bogen gøre alt for, at Platini ikke blev hans afløser. Platini mener, at fjendskabet mellem de to blev skabt i 2013, men de nærmere detaljer står stadig i en tåge.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kniven i ryggen. Platini kalder Blattter for hajen og FIFA for FIFA Nostra. Foto: Ritzau Scanpix

Med Platini ude af billedet trådte en ny aktør ind på scenen. Da Platini var præsident for UEFA, havde han Gianni Infantino som sin generalsekretær. De to hang sammen som ærtehalm.

Nu gik Infantino efter at blive præsident for FIFA, og i sin valgkamp sagde han stem på mig, for det er en stemme på Platini.

Mange var blandt andet derfor af den opfattelse, at Infantino blot ville holde sædet varmt for Platini, men det gik hurtigt op for Platini, at han nu havde fået en ny fjende.

Ifølge bogen ophævede det schweiziske politi i maj 2018 den del af sagen mod Platini, som handlede om pengeoverførslen fra Blatter i 2011. Platini mener, at FIFA på samme tidspunkt kunne have ophævet hans karantæne, således at han kunne have stillet op ved præsidentvalget i FIFA i juni i år.

– Uden overhovedet at bruge tid på at overveje det, meddelte FIFA, at de ikke ville ophæve min karantæne, skriver Platini i sin bog.

Han bruger også flere sider i bogen på at fortælle om det tætte venskab Infantino har med de schweiziske anklagere, og om hvordan Infantino har inviteret dem på rejser til Mexico og til VM i Rusland sidste år. Det er en rigtig stinker.

Men Platini har ikke givet op. Han vil tilbage. Således skriver han til sidst i sin bog:

– Selv om jeg blev lokket i en fælde af FIFA Nostra og af forrædere af værste skuffe, føler jeg mig mere i live end nogensinde tidligere. Jeg er opsat på at vende tilbage til fodboldens verden, selv om den har forsøgt at jage mig ud af bagdøren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor blev Platini fældet

Michel Platini ville være konge af verdensforbundet FIFA, og det var han blevet, hvis han ikke i 2015 blev fældet i en korruptionssag sammen med Sepp Blatter.

Sagen har sit udspring i en betaling på omkring 13,5 millioner kroner, fra Blatter til Platini i 2011.

Pengene skulle være betaling for konsulentarbejde som Platini udførte for Blatter fra 1998 til 2002.

Selv har Platini hele vejen igennem hævdet, at der er tale om en helt legal udbetaling, og at han ikke har gjort noget forkert. Men han har aldrig fortalt, hvorfor der skulle gå ni år fra arbejdet var udført, til pengene blev udbetalt.

I et anklageskrift fra det schweiziske politi står der, at Blatter er mistænkt for at have foretaget en illoyal udbetaling af FIFA’s penge til Platini. Tidspunktet for udbetalingen, februar 2011, og formuleringen i anklageskriftet rejser en række spørgsmål:

* Da pengene blev udbetalt, var Platini vicepræsident i FIFA. Var det så ikke illoyalt at modtage dem?

* Hvad er det for et stykke arbejde, Platini har udført for Blatter? Det har ingen af parterne forklaret.

* I februar 2011 blev Blatter udfordret af sheik Mohammad Bin Hammam fra Qatar i kampen om præsidentposten i FIFA. Blatter bad Platini om støtte fra UEFA i valgkampen. Det fik han. Er de knap 14 millioner i virkeligheden en betaling for UEFA’s stemmer?

Selv om Platini nu i fodboldmæssig forstand har udstået sin karantæne, er han stadig under efterforskning af både fransk og schweizisk politi. Nu handler det om hans rolle i FIFA’s eksekutivkomite, som i 2010 gav VM til Qatar i 2022. En sag der lugter langt væk af korruption.

Platini skriver i sin bog, at det er en del af komplottet imod ham, og efterhånden kan man da også undre sig over, at en efterforskning, der begyndte i 2015, ikke er afsluttet endnu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vejen tilbage

Michel Platini skjuler på ingen måde, at han stadig gerne vil være præsident for FIFA. UEFA har han udelukket som en mulighed, for det har han prøvet.

Men for at kunne blive præsident for FIFA, er han først nødt til at finde sig en stilling i fodboldverdenen, der kan kvalificere ham til at stille op til valget som præsident for FIFA. Det valg finder sted i 2023.

I sine første interview efter udstået karantæne siger 64-årige Platini, at han holder alle muligheder åbne.

Men han bringer selv for første gang posten som præsident for det franske forbund på banen. Det vil være et perfekt springbræt til FIFA-valgkampen.

I dag er 77-årige Noël Le Graët præsident for det franske fodboldforbund. Le Graët har også en plads i FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Council.

Det franske forbund afholder præsidentvalg i december 2020, og Le Graët ser absolut ikke Platini som sin efterfølger. Deres forhold er frostkoldt, fordi Platini ikke mener, han har fået støtte fra sin landsmand.

Le Graët har endnu ikke besluttet, om han vil gå efter en ny periode. Hvis han ikke gør det, nævner han Platinis tidligere holdkammerat fra det franske landshold, Didier Deschamps, som en mulig afløser.

Se også: Tilbage fra karantæne: Nu er han på hævntogt

Se også: FIFA fedter for brutale Kina

Se også: Stram op! Det hænger ikke sammen