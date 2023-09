Legende overvejer sensationelt comeback

I marts sidste år deltog Therese Johaug i sit sidste World Cup-løb i karrieren. Det troede hun i hvert fald på det tidspunkt.

Den tidligere norske langrendsstjerne går nu og pusler med idéen om at gøre comeback, så hun kan være med ved VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

Det fortæller Therese Johaug, som siden maj har passet tjansen som mor for sit første barn, i et interview med NRK.

Her fortæller hun også, at hun allerede er gået i gang med at smugtræne.

- Vi får at se. Jeg har ikke bestemt mig helt endnu, om der skal være flere skiløb eller ikke flere skiløb. Lige nu nyder jeg livet som mor. Men jeg må indrømme, at jeg træner lidt, siger hun.

Therese Johaug vandt sit allersidste løb i karrieren i svenske Falun. Arkivfoto: Ulf Palm/Ritzau Scanpix

Træner ikke for sjov

Selv om træningen endnu ikke er skruet helt op, så er Therese Johaug altså ikke bleg for at afsløre, at hun ikke bare træner for sjov. Hun gør det med tanke på et comeback.

- Ja, det er derfor. Jeg har ikke skrinlagt VM helt, men lige nu er mit fokus ikke der. Det er i stedet på hverdagen og på at være en god mor, siger Therese Johaug.

Den 35-årige nordmand har en stor karriere bag sig.

Hun hentede tre OL-guldmedaljer i Beijing og kom dermed op på i alt fire efter stafetgulvet ved OL i 2010. Ved OL i 2014 vandt hun sølv og bronze.

Dertil har hun vundet 14 verdensmesterskaber og har hele 80 World Cup-sejre samt tre samlede triumfer i World Cuppen på meritlisten.

Johaug har dog også en mørk plet i karrieren, da hun i september 2016 afleverede en dopingtest, som indeholdt et forbudt stof.

Det endte med at koste hende en karantæne på 18 måneder. Derfor var hun ikke med ved vinter-OL i 2018, hvor hun ellers var storfavorit på flere af distancerne.