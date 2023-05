Legendens bombe: Jeg er færdig

For mindre end en måned siden vandt PSV Eindhoven for andet år i træk den hollandske pokalturnering, mens man søndag i ligaens sidste spillerunde med bare et enkelt point kan sikre sig andenpladsen og mulighed for Champions League.

Men trods sportslige succeser har der været splid internt i klubben, og onsdag har cheftræner Ruud van Nistelrooy sagt op med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- Van Nistelrooy meddelte i morges (onsdag, red.), at der efter hans mening ikke var nok opbakning i klubben til at fortsætte længere. Han forklarede straks dette til spillerne og staben, skriver PSV.

Fred Rutten overtager roret frem mod søndagens sidste spillerunde.

Klubben lægger ikke skjul på, at der har været intern uro relateret til van Nistelrooy, men opsigelsen kommer alligevel som en overraskelse.

- Efter flere snakke om interne forhold, der har fundet sted i de seneste uger, fandt et møde sted tirsdag aften mellem bestyrelsen og van Nistelrooy, skriver klubben.

- Det blev besluttet at holde fokus på søndagens kamp mod AZ og fortsætte med at snakke efter sæsonen.

Sådan ønskede van Nistelrooy det alligevel ikke.