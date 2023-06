Legendes søn er død: Blev 28 år

Ray Lewis - som er en legende i NFL - er blevet ramt af en tragedie sammen med familien.

Sønnen Ray Lewis III er nemlig afgået ved døden. Han blev blot 28 år gammel.

Det skriver TMZ, der har fået de triste oplysninger bekræftet.

Mediet fra USA tilføjer videre, at dødsårsagen er ukendt på nuværende tidspunkt.

Ray Lewis III's lillebror - Rahsaan - har sendt en sidste hilsen til sin storebror i en meddelelse.

- Jeg kan virkelig ikke tro, at jeg skriver det her, men hvil i fred, min bror. En sand engel. Jeg beder for, at du har fået fred, for jeg ved, hvor ondt du har haft. Jeg vil aldrig have ordene for den her smerte... Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, skriver Rahsaan, inden han fortsætter:

- Din niece kommer til at savne dig, men hun vil høre om dig igen og igen. Hold øje med os, storebror. Vær vores beskytter. Jeg lover, at jeg vil få dig til at smile og gøre dig stolt.

Ligesom sin legendariske Hall of Fame-far, så havde Ray Lewis III et talent for amerikansk fodbold.

På college-niveau har han eksempelvis optrådt for Miami Hurricanes i den østlige del af USA.

Derudover havde Ray Lewis III ligeledes en drøm om en karriere i musikbranchen, som han ifølge TMZ var i gang med at forfølge.