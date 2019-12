Legeplads til 3,5 billioner kroner!

Mens Saudi-Arabien til hverdag ikke slækker på principperne, når det gælder indskrænkning af kvinders rettigheder, kriminalisering af homoseksuelle og fordømmelse af vestlig livsstil, er der lidt højere til loftet i de kongelige gemakker, når der er penge og prestige på spil.

Den arabiske ørkenstat har store ambitioner om at blive et mellemøstligt smørhul for internationale sportsbegivenheder, og det spiller temmelig dårligt sammen med at gemme kvinder væk i køkkenet, udstille henrettede kriminelle offentligt til skræk og advarsel og forbyde alkohol.

Det, der skal til for at få de modstridende principper og ambitioner til at forenes, er en ‘vestlig’ bystat, mener man i den regerende kongefamilie. En fristad, hvor islamisk lov er blødt op, hvor kvinder kan bevæge sig frit, og hvor det er tilladt at drikke alkohol.

Bystaten Neom skal trække turister og globale sportsbegivenheder til Saudi-Arabien og vil blive administreret efter vestligt forbillede, så kvinder har rettigheder, homoseksuelle får lov til at leve, og nydelse af alkohol ikke fører til straf. Foto: The Great Middle East

Sådan en by har i et par år været på tegnebrættet til en pris af svimlende 3,5 billioner kroner - altså 3500 milliarder. Det skriver avisen Daily Mail. Tidligere har blandt andet avisen Wall Street Journal og nyhedsbureauet Bloomberg beskrevet projektet.

Bystaten vil blive kaldt Neom og skal ifølge planen placeres i den nordvestlige del af landet nær Det Røde Hav. Ifølge Daily Mail skal byen drives uafhængigt af resten af landet med andre love og regler, som tilgodeser vestlige turister af begge køn.

Andy Ruiz (th) besejrede sensationelt Anthony Joshua i de tunge drenges første opgør. Nu får Joshua chance for revanche i Saudi-Arabien lørdag. Foto: Frank Franklin II / Ritzau Scanpix.

Lørdag lægger Saudi-Arabien boksering til sværvægtsbraget mellem Anthony Joshua og Andy Ruiz, og da vil det være forbudt for fans at drikke alkohol. Der vil heller ikke - som traditionen i boksning ellers foreskriver - være letpåklædte kvinder, der svanser rundt i ringen i pauserne for at annoncere, hvor fremskreden kampen er.

Den slags vil derimod være tilladt i Neom, når den futuristiske by i ørkensandet står klar om nogle år som et led i regimets plan om, at turisme skal udgøre ti procent af den nationale økonomi i 2030. Den øgede turisme skal mindske landets afhængighed af olie.

Selv uden at tilbyde lovlig mulighed for druk, hor og skæg og ballade er det dog lykkedes Saudi-Arabien at trække større arrangementer til landet næste år.

Tour de France-arrangør ASO står bag etapeløbet Saudi Tour i februar, og hestevæddeløbet Saudi Cup lokker med en præmiesum på over 130 millioner kroner.

Det har kostet i omegnen af en halv milliard kroner at hente kampen mellem Anthony Joshua og Andy Ruiz til landet. The Independent skriver 470 millioner kroner, mens Daily Mail lander på en pris på 584 millioner kroner.

