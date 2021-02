Lettet Klopp: Mange ventede på at vi ville snuble igen

Hvis der har været pres på manager Jürgen Klopp, så blev det lettet en smule, da Liverpool tirsdag aften slog RB Leipzig i Champions League.

Tyskerens tropper var dominerende og kyniske i 2-0-sejren i den første af to ottendedelsfinaler.

Dermed lykkedes det Liverpool at komme ovenpå efter nogle uger med tre Premier League-nederlag på stribe, og det var en lettet Klopp, der efterfølgende satte ord på sejren over sine landsmænd.

- Kampen var, som vi ville have den, og det var en sejr, vi havde brug for, siger Jürgen Klopp ifølge BBC.

- Leipzig kan være et monster, som overløber sine modstandere, og som er fysisk stærk, men vi kontrollerede dem på fantastisk vis. Vi spillede en virkelig god kamp og fik det resultat, vi fortjente.

Jürgen Klopp mistede for nylig sin mor og gik glip af begravelsen på grund af coronarestriktioner i Tyskland.

Samtidig har han fået kritik for Liverpools præstationer i Premier League, og den tyske manager har til tider virket påvirket af situationen.

Tirsdag var der svar på tiltale.

- Det her var kun den første af to kampe. Det ved vi. Men der var mange, der bare ventede på, at vi ville snuble igen, siger Jürgen Klopp.

Anfører Jordan Henderson står ligesom sin træner i frontlinjen, når kritikken hagler ned over Liverpool, og derfor var også han lettet efter opgøret.

- Det var en vigtig kamp for os - og en hård kamp. Vi er overordnet set rigtig glade. Det var meget betydningsfuldt at holde nullet.

- Defensivt pressede hele holdet rigtig godt kampen igennem og vandt bolden tilbage. Det er en god sejr, men vi skal gøre arbejdet færdigt, siger han.

Returopgøret skal efter planen spilles på Anfield 10. marts.

Coronarestriktioner kan dog betyde, at kampen skal spilles på neutral grund, ligesom det var tilfældet tirsdag, hvor der blev spillet i Budapest.

