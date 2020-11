Lever under groteske forhold: Nu tager de nyt greb i brug

I ny Amnesty-rapport opfordres de nationale forbund til at slås for slavearbejderne inden VM om to år

Flere tusinde migrantarbejdere er døde i Qatar, siden den lille ørkenstat for 10 år siden af en flok korrupte mænd i FIFA’s eksekutivkomite blev valgt som vært for VM i 2022.

I dag arbejder mere end to millioner migrantarbejdere i Qatar for at gøre landet klart til slutrunden, som begynder 21. november om to år.

Mange af migrantarbejdere lever under slavelignende forhold, hvilket ikke er ukendt for hverken FIFA eller de nationale fodboldforbund, herunder DBU.

I årevis har menneskerettighedsorganisationer, internationale fagforeninger og medier påpeget de groteske forhold i et af verdens rigeste lande.

Ligeledes i årevis har Qatar lovet reformer. Enkelte er blevet vedtaget, men de mangler at blive implementeret. Nu tager Amnesty International et nyt greb i brug. I dag udkommer en ny rapport om forholdene for migrantarbejdere i Qatar.

Det er ikke munter læsning. Igen konkluderes det, at mange ikke får løn, at de ikke frit kan rejse eller skifte job, og at de lever under kummerlige forhold.

Men denne gang bliver der også lagt pres på FIFA. Amnesty i mere end 30 lande har skrevet et brev til de nationale fodboldforbund for at få dem til at presse FIFA og VM-komiteen i Qatar.

Amnesty i Danmark har sendt brevet til DBU, som klart og tydeligt bliver mindet om, at fodboldens ledere har et ansvar i forhold til menneskerettighederne.

Artiklen fortsætter under billedet...

DBU skal presse FIFA og Qatar for at få forbedret forholdene for migrantarbejderne. Foto: Lars Poulsen

På grund af den voldsomme kritik af Qatars VM introducerede FIFA i forbindelse med VM i 2026 en række menneskerettighedskriterier, som ansøgerlandene skulle leve op til. Til gengæld glemte FIFA de samme kriterier, da Kina vandt retten til at afholde Klub-VM i 2021.

I brevet gør Amnesty også opmærksom på, at FIFA i Qatar har lovet at efterlade de højeste standarder og forhold for migrantarbejderne. Det skal være forhold i verdensklasse.

Men det holder ikke i virkeligheden. Som et eksempel skriver Amnesty i brevet, at en international efterforskning i juni i år afslørede voldsomt kritisable forhold på et af de otte VM-stadioner.

Qatars VM-komite har ellers hele tiden holdt fast i, at de migrantarbejdere, der bygger stadionerne, som skal bruges ved slutrunden i 2022, bliver behandlet meget bedre end alle andre. Det viser sig så ikke at holde stik.

Efterforskningen afslørede, at godt hundrede arbejdere på Al Bayt Stadion ikke havde fået løn i mere end et halvt år. Al Bayt kommer til at kunne rumme 60.000 tilskuere. Det skal lægge græstæppe til mange kampe under slutrunden, herunder den ene semifinale.

Det store stadion koster 5,8 milliarder kroner at opføre, men som det er set så ofte før i Qatar, så kniber det med at betale løn til dem, der er nederst i hierarkiet. Qatars VM-komite havde været bekendt med de manglende lønudbetalinger i over et år, mens FIFA ikke havde opdaget noget som helst. Der blev først grebet ind, da Amnesty bankede på døren.

I brevet til blandt andet DBU opfordrer Amnesty de nationale fodboldforbund til at presse FIFA til at udføre en langt skrappere kontrolfunktion ved stadionbyggerierne i Qatar.

