Liverpool-back: Vi er ikke en del af mesterskabskampen

Lidt over halvvejs i Premier League-sæsonen er der langt til endnu et mesterskab for de forsvarende mestre fra Liverpool.

Holdet tabte onsdag aften 0-1 hjemme til Brighton og har syv point op til førerholdet Manchester City, som har spillet en kamp færre.

Derfor skal Liverpool ikke regnes som titelkandidat, mener venstrebacken Andrew Robertson forud for søndagens brag mod City.

- Som det ser ud lige nu, er vi ikke en del af titelkampen. Vi er syv point bag City, og de har en kamp i hånden.

- Jeg er sikker på, at de ville have det på samme måde, hvis de potentielt kunne havne ti point efter. Vi skal finde tilbage til det Liverpool, som alle kender, siger han.

Liverpool tabte blot tre ligakampe i hele den forgangne sæson, hvor holdet vandt det engelske mesterskab for første gang i 30 år.

Men i indeværende sæson har Liverpool tabt fire gange, mens syv opgør er endt uafgjort.

- Vi er stadig et godt hold. Vi er ikke blevet et dårligt hold fra den ene dag til den anden, siger Robertson.

Onsdagens nederlag var Liverpools andet i træk på Anfield, og holdet har ikke vundet på hjemmebane siden 16. december.

Da Liverpool gik fra banen onsdag, var det desuden første gang siden oktober 1984, at Liverpool ikke havde scoret en eneste gang i tre ligakampe i træk på hjemmebane.

Liverpool ligger nummer fire i Premier League.