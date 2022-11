Liverpool-formand bekræfter: Vi vil sælge klubben

Premier League-klubben Liverpool FC er til salg.

Det bekræfter klubbens formand og medejer, Tom Werner, til den amerikanske avis Boston Globe.

- Vi undersøger muligheden for et salg, men der er intet hastværk eller tidsramme for os.

- Som jeg ser det, er alt, som det plejer. Det er en mulighed, at vi fortsat forvalter klubben i et godt stykke tid, siger Tom Werner.

Fenway Sports Group (FSG), som Werner er en del af, har ejet Liverpool siden oktober 2010, hvor de købte klubben af George Gillett jr. og Tom Hicks.

Siden dengang har klubben vundet det engelske mesterskab for første gang i 30 år, ligesom det er blevet til en triumf i Champions League.

Ifølge Liverpool Echo betalte Fenway Sports i 2010 et beløb svarende til cirka 2,6 milliarder kroner for klubben.

Det amerikanske magasin Forbes har i sin seneste opgørelse vurderet Liverpool til at være mellem 31 og 33 milliarder kroner værd.