Liverpool forpurrede Klopps interesse i FC Midtjylland

Jürgen Klopp havde planer om at tjekke både FC Midtjylland og Brentford, da han havde forladt Borussia Dortmund sommeren 2015. Inden han nåede at gøre alvor af tankerne slog Liverpool til og hyrede tyskeren som afløser for Brendan Rodgers.

- I forbindelse med min pause for fem år siden var jeg interesseret i at tage til Midtjylland eller Brentford for at se nøjagtig hvad de havde gang i, men så lavede jeg aftalen med Liverpool, så det kunne ikke lade sig gøre.

- Men det viser bare, at det allerede for fem år siden var spændende, hvad de havde gang i, og det er det stadig. Det er en interessant tilgang til tingene, sagde Jürgen Klopp på pressemødet før mødet i Champions League.

FC Midtjylland træder tirsdag aften op til den største opgave i klubbens historie, når de gæster navnkundige Anfield Stadium i et forsøg på at rette op på den dårlige start.

Ulvene landede for kort tid siden i Liverpool og skal efter planen træne på Anfield først på aftenen.

Liverpool-manageren udtrykte på pressemødet før kampen nærmest overdreven respekt for FC Midtjylland på trods af 4-0 nederlaget mod Atalanta i første runde.

- Jeg er blevet klogere på dem i løbet af det seneste døgn, og jeg synes faktisk de er rigtig gode. 4-0 mod Atalanta var ikke retvisende. Holdene var nærmest lige i boldbesiddelse, og jeg forudser det bliver en udfordring, sagde Jürgen Klopp, som afskriver Thiago Alcantara, Joel Matip og Naby Keita til kampen mod ulvene.

- Vi håbede på at de kunne nå at blive klar, men vi får brug for nogle flere dage, sagde Klopp, der hæftede sig ved tre ting hos FC Midtjylland.

- De har nogle erfarne centerforsvarere, nogle gode midtbanespiller og masser af fart på kanterne. Vi er klar til en reel udfording, sagde han.