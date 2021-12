Liverpool knuste lokalrivalerne

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er klasseforskel på de to store fodboldklubber i Liverpool for tiden.

Det var tydeligt, da Everton onsdag tog imod de rødblusede lokalrivaler i et Merseyside-derby i Premier League.

Liverpool vandt med 4-1 og forværrede Evertons krise. Rafael Benitez' mandskab er nu oppe på otte kampe i træk uden sejr, hvoraf seks af dem er endt med nederlag.

De tre point gør, at Liverpool holder snor i topholdet Chelsea, som også vandt onsdag. Jürgen Klopp og co. har 31 point på tredjepladsen, hvilket er to færre end London-holdets total.

Midt i jublen over Liverpools tredje mål kom der er en røgbombe på banen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Manchester City på andenpladsen vandt ligeledes onsdag, da Aston Villa blev slået med 2-1. City har 32 point.

Jordan Henderson åbnede målscoringen for Liverpool, da han efter små ti minutter bankede bolden i nettet fra kanten af feltet.

Ti minutter senere blev Mohamed Salah sendt i dybden på en omstilling, og egypteren endte det med sikkert at gøre det til 2-0.

Kort før pausen bragte Demarai Gray fornyet spænding ind i opgøret med sin reducering til 1-2, men i anden halvleg satte Liverpool altså tingene på plads.

En fan eskorteres væk af ordensmagten. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Endnu et Salah-mål - igen på en omstilling - gjorde det til 3-1, inden Diogo Jota cirka ti minutter før tid fra en spids vinkel hamrede bolden op i nettaget og endegyldigt lukkede kampen.

Ruben Dias og Bernardo Silva scorede Manchester Citys mål i sejren over Aston Villa.