Liverpool-profil skifter til Milan

Liverpools superreserve Divock Origi fortsætter karrieren hos de italienske mestre fra AC Milan.

Det oplyser Milano-klubben på sin hjemmeside.

Den 27-årige belgiske angriber har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2026.

Origis kontrakt blev ikke forlænget med Liverpool efter den seneste sæson, fordi han ikke spillede nok kampe.

Belgieren scorede i alt 41 mål i 176 kampe for Liverpool. Origi opnåede især heltestatus i Liverpool i 2019.

Her scorede Origi blandt andet to vitale mål i Champions League-semifinalen mod FC Barcelona. Og Origi scorede efterfølgende også i Champions League-finalen, da Liverpool vandt over Tottenham.

Origi er noteret for 32 landskampe og tre mål for Belgien.

I AC Milan skal Origi tage kampen op om angrebspladserne med veteranerne Olivier Giroud og Zlatan Ibrahimovic.

Svenske Ibrahimovic er dog ukampdygtig i adskillige måneder grundet en knæoperation.

