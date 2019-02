Luksus-valgkamp: Slås om ben til 1,2 millioner

ROM (Ekstra Bladet): Der er mange måder at føre valgkamp på. De seneste dage har DBU’s formand Jesper Møller gjort det på den fede måde på toppen af Monte Mario med en enestående udsigt ud over den evige stad.

På bakketoppen finder vi Rome Cavalieri Hotel, som er en del af Waldorf Astoria-kæden. Her uden for sæsonen kan man få en overnatning i et dobbeltværelse for godt 3000 kroner. Men så er der også adgang til fire swimmingpools og spa for enhver smag. På hotellet er der blevet plads til La Pergola, Roms eneste trestjernede Michelin-restaurant.

For de kunstinteresserede kan det nævnes, at Rome Cavalieri råder over den største privatejede kunstsamling, som noget hotel verden over kan byde på. Her skal blot fremhæves Andy Warhols dollarserie.

I denne uge har UEFA stort set sat sig på hele hotellet. Europas fodboldledere mødes til kongres i morgen, hvor det store nummer bliver valget af medlemmer til eksekutivkomiteen. DBU’s formand er blandt de ni personer, der kæmper om syv pladser i Europas mest magtfulde fodboldforsamling.

Ekstra Bladet mødte Jesper Møller i strålende solskin og 14 graders varme på hotellets terrasse. Over to fortrinlige kander kaffe fortalte DBU-formanden om sin valgkamp, der indtil videre har ført ham over Marrakech i Marokko til ungarske Budapest og altså nu til Rom, hvor han på det mondæne hotel holder møder under fire øjne med en række af de 55 fodboldpræsidenter, som har stemmeret på torsdagens kongres.

Artiklen fortsætter under billedet...

Værelse med udsigt til den evige stad. 3000 for en nat i lavsæsonen. Foto: Ritzau Scanpix.

Jesper Møller har især slået på temaer som åbenhed og gennemskuelighed i alle processer, herunder også i pengestrømmene. Vi har har taget ham på ordet.

- Hvordan er din valgkamp gået?

- Det er vel gået ok. Det er en kort valgkamp, for der har i realiteten kun været december og januar. Det har været svært at rejse rundt og besøge alle præsidenterne, men i januar var der FIFA-møde i Marokko, og her var 15 fra UEFA til stede. I Ungarn var der også samlet en større gruppe. Men jeg kender jo mange af dem i forvejen, og de nye vil jeg prøve at snakke med her på hotellet inden kongressen. Jeg har aftalt 10 møder tirsdag og onsdag.

- Bruger man stadig det der med brune kuverter?

- Nej, det gør man godt nok ikke.

- Det har aldrig været din stil?

- Nej, og jeg giver heller ikke gaver.

- Er der nogen, der gør det?

- Der er ingen, der giver brune kuverter. Nogen giver gaver, men det er droslet voldsomt ned. Det er typisk en kuglepen eller en bog. For fem år siden var det anderledes, men nu er det helt yt. Det eneste, jeg har givet dem, er min pjece.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller bruger ikke brune kuverter sin valgkamp. Foto: Lars Poulsen.

- Hvad siger din fornemmelse dig? Hvor mange vil stemme på dig?

- Et sted mellem 15 og 35.

- Og hvad skal der til for at blive valgt?

- 28. Der er ikke en eneste, der har sagt, at han ikke vil stemme på mig. Så hvis jeg skal gå ud fra signalerne, får jeg 55 stemmer, men sådan går det selvfølgelig ikke. Er jeg heldig, får jeg 35.

- Hvorfor er det vigtigt for dig at komme i eksekutivkomiteen?

- Jeg blev forurettet og vred efter det forløb, vi havde i 2014 og 2015 omkring Platini og Blatter og deres pengegaver. Det var ikke i orden, og det påtalte jeg som en af de få. Og når jeg nu bliver opfordret til at stille op, kan jeg ikke tillade mig af sige nej. Når man kritiserer, må man også påtage sig et ansvar.

- Hvad får du af penge, hvis du bliver valgt?

- Det svarer til 1,2 millioner danske kroner om året.

- Hvad skal der ske med dem?

- Jeg skal ikke have fuld løn i både DBU og UEFA. Det er min personlige holdning. Men jeg vil ikke begynde at fordele penge, før jeg eventuelt bliver valgt. I givet fald vil det være noget, som et udvalg i DBU skal se på.

– Hvad får du i DBU?

- Det er godt 850.000 kroner.

- Samlet er det to millioner kroner?

- Ja, men det kommer jeg ikke til at få, hvis jeg selv skal bestemme, siger Jesper Møller.

PSG-ejer kan udløse ballade

Hvis Jesper Møller bliver valgt ind i UEFA’s eksekutivkomite, kommer han efter al sandsynlighed til at sidde sammen med en af de mest omstridte personer i international fodbold.

Nasser Al-Khelaifi er fra Qatar. Han er bedste ven med landets emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, som han spiller tennis med. Al-Khelaifi er formand for Qatars Sportsinvesteringsfond, som stod bag købet af franske PSG. Her har Al-Khelaifi brugt voldsomt mange penge på spillerindkøb.

Al-Khelaifi er også i spidsen for den Qatar-ejede sportskanal BeIN Sport, som i stor stil har købt TV-rettigheder til UEFA’s guldæg, Champions League. Han er, i sin egenskab af PSG-præsident, i bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA.

På UEFA’s seneste kongres blev det vedtaget, at ECA har ret til at udpege to personer til UEFA’s eksekutivkomite. De gik i første omgang til Juventusejeren, Andrea Agnelli, og til direktøren i Arsenal, Ivan Gazidis.

Men da Gazidis siden er skiftet til AC Milan, og da Italien ikke kan råde over to pladser, har ECA valgt at udpege Al-Khelaifi til den ledige plads i UEFA.

Den eneste der har protesteret, er præsidenten for den spanske liga, Javier Tebas. Han peger på, at det strider mod de etiske regler, at Al-Khelaifi, som er storindkøber af rettigheder hos UEFA, samtidig skal sidde i det bestemmende organ.

Noget andet er, at UEFA er ved at undersøge, om PSG har forbrudt sig mod UEFA’s regler om finansiel fairplay, da klubben, for astronomiske beløb, købte spillere som Neymar og Kylian Mbappé.

Artiklen fortsætter under billedet...

Al-Khelaifi, som her ses med Neymar, kan blive et problem for UEFA. PR-foto.

UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, har gjort sig stor umage for at gøre organisationen transparent. Han har ryddet op efter Michel Platini og andre lignende typer, der rendte efter pengene og som så stort på moral og etik.

Derfor ligner Nasser Al-Khelaifi præcis en mand, som UEFA ikke har brug for.

Jesper Møller kan godt se, at der her er en udfordring.

- Men nu skal Al-Khelaifi først godkendes på kongressen. Der vil sikkert komme en diskussion om inhabilitet eller ej. Hvis man mener, der er tale om generel inhabilitet, kan han ikke sidde i eksekutivkomitéen, siger han.

- Synes du, at ECA skulle have valgt en anden kandidat?

- Det skal jeg ikke blande mig i.

- Men forstår du diskussionen om hans kandidatur?

- Ja, det forstår jeg godt med de ting, vi har været igennem. Og jeg er da også sikker på, at Ceferin gerne havde været den her omtale foruden, siger Jesper Møller.

Se også: Ryster på hovedet af forrykt indtog i UEFA

Se også: DBU's formand vil til fronten

Se også: Amnesty: Qatar halser bagud i opgør med slavelignende forhold