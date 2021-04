Lyngby-chef om nedrykningsduel: Kald os bare favoritter

Da Superligaen gik på vinterpause, lå Lyngby sidst i tabellen med blot fire point efter 13 kampe. 11 point var der dengang op til Vejle på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Et flot forår har til gengæld ændret på det, således at Lyngby nu blot er fire point efter oprykkerne fra Vejle.

Dermed er holdet gået fra at ligne en stensikker nedrykker til nu at have en reel chance for at overleve en sæson mere i landets bedste række.

Lyngby-træner Carit Falch ved ikke nødvendigvis, om han selv ser holdet som favorit til at overleve, men andre må meget gerne vurdere nedrykningsduellen sådan.

- Jeg har det godt med, at folk nu begynder at tale om os som favoritter til at overleve. Jeg ser os ikke nødvendigvis som favoritter, for jeg fokuserer på vores præstationer.

- På dagen kan du lave en god præstation og tabe, som vi gjorde mod FC Nordsjælland.

- Derfor kan vi ikke efter den første kamp i nedrykningsspillet udråbe os selv til favoritter, men jeg har ikke noget imod, at andre gør det, for det vidner bare om respekt for det, vi gør. Det har jeg det godt med, fortæller Carit Falch.

Mandag udtrykte Sønderjyske-træner Glen Riddersholm bekymring for, at hans mandskab skulle blive en del af nedrykningskampen, da sønderjyderne har været i dårlig form, mens Lyngbys formkurve har været stik modsat.

Den bekymring kan Lyngby-midtbanespilleren Mathias Hebo godt forstå.

- I forhold til de sidste par kampe så kan han godt være bekymret, for jeg tror, vi er et af de mest formstærke hold i Superligaen.

- Jeg ved ikke, om folk skal være bange for os, men jeg tror, de begynder at få respekt for os, siger Mathias Hebo.

Tirsdag aften kunne Lyngby have skabt yderligere spænding i nedrykningsduellen, hvis holdet havde slået Vejle på hjemmebane.

Det endte dog 0-0, hvilket bringer Vejle tættere på overlevelse ifølge holdets midterforsvarer Mads Greve.

Han ser dog ikke nedrykningsduellen som værende mellem kun Lyngby og Vejle.

- Man kan sige, at det var et skridt på vejen mod at undgå nedrykning, men omvendt er der heller ikke så langt op til de andre.

- Så det kan lige så godt være nogle af de andre, som Lyngby henter. Hvis vi kan få fat i Sønderjyske og nogle af de andre, så ville det være optimalt.

- Vi kigger ikke kun på Lyngby, siger Mads Greve, der heller ikke vil frikende Glen Riddersholms mandskab fra nedrykningskampen.

- De kan lige så godt ende der. Der er ikke mange point imellem os eller stor niveauforskel. Vi møder hinanden mange gange, siger han.

Lyngby og Vejle har henholdsvis syv og tre point op til Sønderjyske.