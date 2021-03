Målmand åbner op om hård tid på grund af hadbeskeder

Flere unge mennesker har den seneste tid fortalt om hadbeskeder på de sociale medier, og den digitale chikane finder også vej til fodbolden.

Det fortæller den tidligere FC København-målmand Jakob Busk.

Tilbage i 2014 som 20-årig blev keeperen ramt af det, han beskriver som en mindre depression efter et nederlag til FC Midtjylland.

En skade til FCK's daværende førstekeeper Johan Wiland kort før kampstart betød, at Busk skulle spille kampen.

Det gik skidt for målmandstalentet, og FCK tabte 1-5. Og i den efterfølgende tid begyndte hadbeskederne at tikke ind på hans mobiltelefon.

- Jeg var nærmest lidt bange for at gå ud og være ude på gaden, for jeg var lidt nervøs for, hvis folk sidder og skriver sådan nogle ting.

- Hvad hvis der sker noget i virkeligheden? Hvordan vil jeg så reagere på det? Så var det lettere bare at gå hjem, siger Jakob Busk til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller.

Den nu 27-årige målmand, der spiller i Union Berlin, befandt sig med egne ord i en livskrise og gik i seng klokken 21 om aftenen. Han var ikke parat til at dele beskederne med nogen.

Senere på året kom han på et lejeophold i AC Horsens, hvor samtaler med en psykolog var med til at hjælpe ham videre.

Selv om Jakob Busk kom igennem krisen, så ønsker han mere fokus på hadbeskederne.

- Der er nogen, der er nødt til at gøre noget og sige noget. Og stå frem. Ellers får vi aldrig rykket ved noget. Derfor vil jeg gerne medvirke - jeg vil gerne fortælle min historie, siger han.