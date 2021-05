Målmand om dansk skudtørke: Vi ventede på den store chance

Man skal grave dybt i arkiverne for at finde en kamp, hvor et dansk ishockeylandshold har sendt færre skud afsted mod mål, end Danmark gjorde i 0-1-nederlaget til Schweiz ved VM søndag aften.

Blot fire danske forsøg inden for målrammen blev det til i et opgør, hvor den danske målmand, Sebastian Dahm, fik 30 pucke imod sig i den anden ende.

Dahm mener dog ikke, at skudcifrene tegner det helt rigtige billede af den danske indsats.

- På papiret ser det jo slemt ud, men når man ser kampen, var det ikke så galt. Vi vidste, at vi ikke ville få mange chancer, så vi prøvede at holde fast i pucken, til den store chance dukkede op.

- Derfor kom til at se så skævt ud, for det lyder jo dumt med fire skud på mål. Men jeg synes, vi spillede en bedre kamp, end det tal viser, siger Sebastian Dahm.

Den 34-årige målmand måtte adskillige gange agere sprællemand mod det hårdt pressende schweiziske hold og blev kåret til kampens bedste dansker.

Han er imponeret af schweizerne, der viste sig endnu bedre end forventet.

- Vi havde måske regnet med, at de ville komme hårdt i starten, og at vi derefter ville få mere tid til at sætte vores spil op.

- Men de kom godt nok hårdt gennem hele kampen. Og det var måske derfor, vi ikke fik kontraspillet i gang, som vi havde håbet på, siger han.

Det danske landshold holder kampfri mandag, inden det går løs igen tirsdag eftermiddag mod Storbritannien.