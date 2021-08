Målmand skifter til Viborg efter skandalesagen i Brann

Superligaoprykkerne fra Viborg FF har hentet målmanden Mikkel Andersen frem til sommeren 2023.

Mikkel Andersen fik tidligere i august ophævet sin kontrakt med den norske fodboldklub Brann.

Her havde Mikkel Andersen været med til en fest, der har udløst en skandale i klubben og i norsk fodbold generelt.

Danskeren var en af 12 Brann-spillere, som natten til 10. august holdt fest på klubbens stadion. Inden da havde spillerne været på bar, og flere kvinder deltog i den efterfølgende fest på stadion, hvor det hele løb løbsk.

Der blev angiveligt dyrket sex i omklædningsrummet, og politiet efterforsker et muligt seksuelt overgreb.

Mikkel Andersen deltog i festen, men kom ifølge det norske medie VG ikke i politiets søgelys.

Ikke desto mindre har Mikkel Andersen været i offentlighedens søgelys, ligesom det har været tilfældet for hans holdkammerater.

I Viborg får Mikkel Andersen trøje nummer 16.

Sportschef Jesper Fredberg begrunder forstærkningen med, at det var vigtigt at få rutine ind på holdet, hvor den 21-årige keeper Lucas Lund Pedersen indtil nu har været førstevalg.

- Med Mikkel får vi en dygtig målmand, der både kan presse Lucas Lund og samtidig dele ud af den store erfaring, han kommer med fra mange år i gamet i både Superligaen og udlandet.

- Mikkel er en rigtig vindertype, der vil bidrage godt til vores miljø, og på trods af alderen er han stadig sulten efter at præstere hver eneste dag, siger Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.

I Danmark har Mikkel Andersen optrådt for Randers, Lyngby og FC Midtjylland, og nu ser den 32-årige målmand frem til at vende tilbage til Superligaen.

- Jeg ved, at jeg kommer ind i et konkurrencemiljø, hvor der er en dygtig og talentfuld målmand i Lucas.

- Som det altid er, så skal en stærk konkurrence gøre os alle bedre, og det vil jeg gøre alt for at bidrage til, siger Mikkel Andersen.

Viborg oplyser tirsdag også, at målmanden Can Dursun forlader klubben og nu er fri til at finde en ny klub.