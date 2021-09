Målorgie: Sætter vild rekord

Pernille Harder skrev dansk landsholdshistorie, da Danmarks kvindelandshold i fodbold torsdag aften udraderede Malta med 7-0 i VM-kvalifikationen.

Chelsea-spilleren scorede sit landsholdsmål nummer 66 og er nu den mest scorende landsholdsspiller på kvindesiden nogensinde.

Hun overgår Merete Pedersen, der i sin karriere scorede 65 landskampsmål for Danmark.

Men Pernille Harder var ikke den eneste til at score i landsholdets første kamp i kvalifikationen til VM i 2023 i Australien og New Zealand.

Der var lagt op til rundbarbering af Malta, der er nummer 93 i verden, og det stod hurtigt klart for tilskuerne i Viborg, at det var en ulige kamp.

Der var både fysisk og teknisk forskel på de to hold. Danskerne var et hoved eller to højere end de fleste maltesere, og det var da også på dødbolde, kampen blev afgjort.

I det åbne spil var Danmark klart bedst, men der manglede en smule kvalitet i de sidste afleveringer for at skabe det antal chancer, det kunne være blevet til.

Den stod på stormløb mod Maltas mål fra første fløjt, og det var bare et spørgsmål om tid, før der gik hul på bylden.

Det skete efter 14 minutter, da Sanne Troelsgaard efter et frispark pandede bolden i kassen ved bageste stolpe - og så kom målene i en lind strøm.

Signe Bruun øgede til 2-0, da hun med hovedet dirigerede bolden i mål efter 23 minutter, og tre minutter senere steg Stine Larsen op og headede bolden ind til pauseføring på 3-0.

Et minut inde i anden halvleg opstod så aftenens historiske øjeblik.

Efter endnu en god dødbold landede kuglen tilfældigt hos Pernille Harder lige foran mål. Maltas keeper var væk, og den danske stjerne sendte bolden i tomt mål.

Lyon-spilleren Signe Bruun var i målhumør i angrebet, og efter 48 minutter scorede hun sit andet mål i kampen. Stine Larsen lagde bolden ind i feltet, hvor Bruun i høj fart holdt sig foran sin oppasser og scorede til 5-0.

6-0 blev det, da forsvarsspiller Rikke Sevecke var gået med frem til et hjørnespark. Efter et godt hovedstød fra Signe Bruun stod Sevecke på det rigtige sted, da riposten røg ud i feltet, og så scorede hun stensikkert.

Det sidste søm i Malta-kisten blev banket i efter 89 minutter, da Sara Thrige bankede bolden i nettaget efter et indlæg.

Tirsdag i næste uge venter VM-kvalifikationens anden kamp, når Danmark på udebane møder Aserbajdsjan.