Måtte udgå: Stor usikkerhed om Niklas Landin

Landstræneren var sent i aftes ikke ikke klar over, om anføreren er alvorlig skadet eller ej - torsdag skal Landin scannes

VARADZIN (Ekstra Bladet) Landsholdet anfører Niklas Landin udgik efter 24 minutter af kampen mod Spanien. Tilsyneladende med en skade i lysken. Hans skal torsdag scannes, og før det er sket vil landsholdslejren ikke sige noget om skadens omfang.

Nikolaj Jacobsen sagde sent i aftes, at han ikke vidste, hvordan det stod til med hans førstemålmand.

- Jeg vil ikke male fanden på væggen lige nu, for jeg ved ikke noget. Jeg ved bare at han kom ud og havde ondt, men nu må vi lige se.

- Det lignede en lyskeskade, gjorde det ikke?

- Det tror jeg altså ikke, det er. Nu ser vi hvordan og hvorledes, det udvikler sig. Det ved vi noget mere om i morgen formiddag.

- Det er vel lidt bekymrende?

- En ting har jeg lært. Lad være med at bekymre dig om noget, du ikke ved noget om. Så lige nu bekymrer det mig ikke, sagde landstræneren, der meget hellere ville tale om en af kampens helte.

Nikolaj Jacobsen valgte at lade Peter Balling spille mod Spanien, og selv siger landstræneren, at nogen gange er man heldig.

- Peter kender sin rolle. Han skal gå mod mål, og i dag var de mere passive mod Peter end de var på de to andre bagspillere. Det så ud som om, de ikke kendte ham.

- Selv om han blevet taget de første par gange, fik han besked på at blive ved og huske at skyde i den anden side af målet også. Og så kom han på den yderside mange gange, og det gjorde han rigtig godt. På den måde fik vi mere bredde i vores spil, end vi havde haft i de to første kampe.

- Var det hele tiden din plan, at han først skulle bringes i den tredje kamp?

Det er klart, at når du taber til Tjekkiet, er du nødt til at omstrukturere tingene. Jeg kommer ikke til bare at køre videre i samme rille. Vi er nødt til at prøve noget. Det gjorde vi i dag. Hver gang Spanien gik op i 5:1 så spillede vi syv mod seks for at presse dem tilbage. Vi lykkedes med de ting, vi gerne ville.

- Hvad synes du om dit eget forsvar i dag?

Det var fremragende. Jeg er dog træt af, at vi slutter dårligt af i første halvleg med to udvisninger. De var irriterende – specielt Rasmus Lauges. Vi var ellers foran med fire og kom ind til pausen med kun et enkelt måls forspring. Det var træls.

- Men vi fik styr på det igen i anden halvleg og det var det fedt, at Jannick Green stod så godt. Og der var imponerende, som Magnus Landin dækkede mod et godt spansk hold.

- Du spillede meget smalt i dag?

- Ja, men det var fordi at så mange leverede en rigtig flot præstation. Jeg skifter ikke bare for at skifte, siger Nikolaj Jacobsen.

