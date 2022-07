Mads P. forlænger med Trek: Får vild tatovering

Mads Pedersen forlænger sin kontrakt med Trek. Den danske eksverdensmester bliver hos det amerikanske hold frem til og med 2025, meddeler Trek på sin hjemmeside.

I en video på Twitter har holdet delt en video, hvor Mads Pedersen endda får tatoveret '2025' sammen med en silhouet af ham selv på sit lår.

'Ja, I læste rigtigt. Mads har vist sin forpligtelse til Trek-Sagafredo ved at få noget friskt blæk i Treks tattoo-studie,' skriver holdet.

Den nytatoverede dansker udtrykker også selv sin begejstring over kontraktforlængelsen.

- Jeg har det altid sjovt her hos Trek-Sagafredo, og nu kan jeg fortælle, at der kommer mere de næste tre år, skriver Mads Pedersen på Twitter, hvor han har delt videoen.

Mads Pedersen beskrives som en stærk karakter både på og af cykling af Trek.

- Udover hans åbenlyse evner som cykelrytter, bringer Mads meget til holdet. Han bekymrer sig om mennesker omkring sig og hæver den overordnede moral. Det er et vigtigt skridt i vores udvikling at beholde ham i tre år mere, siger Trek-Sagafredo-manager Luca Guercilena til Treks hjemmeside.

Mads Pedersen betragter Trek-holdet som sin anden familie, fortæller han. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen skrev første gang under med Trek i 2017 og fortæller til hjemmesiden at kontraktforlængelsen var et naturligt valg.

- Hvis du har været på et hold i ni år, må det være, fordi det er specielt.

- Trek har altid sagt at de ikke bare vil være kollegaer. De vil være en stor familie, og det er, hvad jeg er ved at vokse ind i. Det er min anden familie, og det er også derfor, jeg har valgt at blive, fortæller han.

Mads Pedersen kom kører i øjeblikket Tour de France for Trek. Han havde som mål at komme i den gule trøje eller få en etapesejr i Danmark, men det glippede desværre.

Tirsdag får han endnu en mulighed for en sejr, når Tour-feltet kører fra Dunkerque til Calais i Frankrig, hvor etapen endnu engang forventes afgjort i en massespurt.

