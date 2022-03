Mads Pedersen vinder 3. etape i Paris-Nice

Mads Pedersen fortsætter sin forrygende forårsform på de europæiske landeveje.

Den danske eksverdensmester triumferede på 3. etape i Paris-Nice, da han var hurtigst i en lang spurt, hvor han blandt andet holdt superstjernen Wout van Aert bag sig.

Med holdkammeraten Jasper Stuyven som trækdyr kom Pedersen perfekt ind i den let stigende finale. Men da Stuyven slog ud 250 meter fra mål, lignede det en lidt for lang spurt for danskeren.

Pedersen bed dog tænderne sammen og slog Bryan Coquard, Wout van Aert og Jasper Philipsen i en hæsblæsende afslutning i den franske forårssol.

Mads Pedersen viste sand verdensklasse, da han satte konkurrenterne til vægs på 3. etape af Paris-Nice. Foto: Claus Bonnerup

At den 190 kilometer lange køretur til Dun-le-Palestel i det centrale Frankrig endte i en massespurt, var ingen overraskelse.

Ruteprofilen bød ikke på de store udfordringer, og etapen var da også forholdsvis begivenhedsløs, indtil en stigning skabte ravage på de sidste 30 kilometer.

Et højt tempo op ad bakken gjorde det af med de tungeste afsluttere, så afgørelsen i stedet var lagt i hænderne på en gruppe mere alsidige ryttertyper, som Mads Pedersen tilhører.

Forinden havde Søren Kragh Andersen været etapens mest iøjnefaldende dansker ved at være hyperaktiv i løbets sidste fase.

Først forsøgte han et fremstød med 32 kilometer igen. Ingen ville med danskeren, der på egen hånd satte kurs mod en lille gruppe, der lå omkring et minut foran.

Søren Kragh Andersen var særdeles aktiv i løbets slutfase. Foto: Claus Bonnerup

Han åbnede et hul på 40 sekunder til konkurrenterne, men opgav missionen og lod sig falde tilbage til hovedfeltet.

Kragh var dog ikke færdig med at teste forårsformen. Otte kilometer før mål var den gal igen.

På endnu en lille opkørsel stak han af fra det spurtparate felt, men tre kilometer senere var eventyret slut, og danskeren lod sig opsluge af den store gruppe af rivaler.

Kragh fik demonstreret, at klassikerformen er ved at være på plads, men til slut måtte han altså overlade rampelyset til en landsmand.

Det er Mads Pedersens anden sejr i denne sæson og den 20. i alt i hans professionelle karriere.

Franskmanden Christophe Laporte er stadig i førertrøjen med Jumbo-Visma-kollegerne Wout van Aert og Primoz Roglic på de næste pladser i klassementet.