Mads Pedersen vinder Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Den belgiske semiklassiker Kuurne-Bruxelles-Kuurne er ved at udvikle sig til lidt af et favoritløb for danske cykelryttere.

Mads Pedersen sørgede søndag for dansk sejr i brostensløbet for andet år i træk, da han vandt en massespurt på opløbsstrækningen i Kuurne. Sidste år var det Kasper Asgreen, der triumferede efter et soloryk.

Pedersen blev kørt perfekt i stilling af Trek-holdkammeraten Jasper Stuyven og tog en klar sejr.

Længe så det ellers ud til, at Pedersen var uden vinderchancer, da han sad nede i tredje gruppe, mens løbet var på vej ind i sin afgørende fase.

Men 11 kilometer før mål smeltede gruppen sammen med en gruppe foran, hvor blandt andre Asgreen og Søren Kragh Andersen befandt sig.

Helt forrest sad fem ryttere med Mathieu van der Poel som farligste mand.

Mads Pedersen var klart stærkeste mand på stregen. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

Det hollandske multitalent var i udbrud i mere end 80 kilometer, og sammen med de øvrige fire lykkedes det ham at holde feltet bagved på afstand, indtil der blot manglede halvanden kilometer.

Det var en acceleration af Asgreen og Kragh, der endegyldigt lukkede hullet, og på den måde spillede de to danskere ufrivilligt sejren over i hænderne på deres hurtige landsmand.

Mads Pedersen lignede på forhånd en spurtfavorit og levede op til forventningerne ved at slå franske Anthony Turgis og britiske Thomas Pidcock i opløbet.

Sidste år var det Kasper Asgreen - i år var det Mads Pedersen, som sejrede i Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

Sejren er den 25-årige sjællænders 16. i karrieren og den første i denne sæson. Dermed viser han fin form, inden klassikersæsonen for alvor går i gang i midten af marts.

Også en anden dansker førte sig frem søndag. I det franske endagsløb Royal Bernard Drome Classic kom Mikkel Honoré i mål på tredjepladsen.

Hans holdkammerat på Quick-Step Andrea Bagioli vandt løbet efter et solofremstød i slutfasen.

