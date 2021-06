Magtbalancen tipper: Verstappen kan udbygge VM-føring

Mercedes har været altdominerende i Formel 1 siden 2014, men det tyder på, at magtbalancen kan være på vej mod at tippe.

Med en Honda-motor under hjelmen har Red Bull fundet melodien, og med Max Verstappen ved rattet går det lige nu i retning af en ny verdensmester.

Den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton, halter 12 point efter sin unge hollandske konkurrent før weekendens grandprix på Red Bulls hjemmebane i Østrig.

Verstappen afviser dog at tale om mesterskab allerede nu, hvor sæsonen endnu ikke er halvvejs.

- Jeg vil bare gerne i gang med næste løb og prøve at vinde igen.

- Jeg ved godt, det ikke altid er muligt at vinde, men vi prøver hver weekend at få det bedste ud af det, siger Max Verstappen.

I sidste weekend lå Lewis Hamilton til sejren, men på næstsidste omgang kom Max Verstappen forbi ham og stillede sig øverst på sejrsskamlen.

Lewis Hamilton føler sig ikke skråsikker på, at han kan slå Max Verstappen på Red Bull Ring i weekenden.

- Det er en bane, der kræver masser af power på de lange langsider, så vi kommer måske til at se noget, der ligner sidste weekend.

- Hvis vi optimerer absolut alt, kan vi måske give Red Bull kamp til stregen, siger Lewis Hamilton.

I noget, der kunne ligne et psykologisk spil, har briten for nylig været ude at tale Max Verstappen op som den hurtigste i Formel 1-feltet, men det bruger hollænderen ikke så mange kræfter på.

- Det er bare noget snakkeri fra begge sider, og det er fint. Man skal tro på sig selv, og jeg tror på, at jeg er den hurtigste, men han tror også på, at han er hurtigst.

- Jeg tror helt sikkert på, at det bliver tæt igen, siger Max Verstappen.

Det østrigske grandprix løber af stablen søndag. Vinder Max Verstappen her, udbygger han føringen til den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton.