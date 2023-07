Magtfuld sheik fældet i ny skandalesag

Engang var sheik Ahmad Al-Sabah den mest magtfulde mand på den globale sportsscene, og han stod i 2013 bag valget af tyske Thomas Bach som præsident for Den Internationale Olympiske komité (IOC).

Men nu er den 60-årige kæderygende kongemager fra Kuwait i knæ. Sheik Ahmad Al-Sabah blev torsdag idømt en tre år lang karantæne fra IOC på grund af utidig indblanding i valget af sin lillebror som præsident for Den Asiatiske Olympiske komite (OCA).

Det valg fandt sted tidligere på måneden i Bangkok, og omstændighederne omkring valget havde alle sheik Al-Sabahs kendetegn. Det stank af korruption.

IOC’s etiske komité nøjes dog ikke med karantænen til sheik Al-Sabah. Komiteen vil heller ikke anerkende valget af hans lillebror Sheik Talal Al-Sabah som præsident for OCA. Hele valghandlingen skal undersøges til bunds.

Sheik Ahmad Al-Sabah og IOC's præsident, Thomas Bach, har hængt sammen i mange år. Nu er forholdet sat på pause. Foto: Ritzau Scanpix

Det er en kulørt historie, men sådan er det altid, når sheik Ahmad Al-Sabah er involveret. Han har siddet i IOC i mange år. Tidligere administrerede han de millioner af kroner, som gik fra IOC ud til de nationale olympiske forbund.

Ahmad Al-Sabah var også medlem af FIFA’s eksekutivkomité, men her trak han sig i 2017, da det blev afsløret, at han havde bestukket fodboldledere i Asien med flere millioner kroner. Det kom frem ved en retssag i New York.

I 2018 suspenderede han sig selv midlertidigt fra IOC på grund af retssagen i USA.

Sheik Al-Sabah begyndte sin opstigen til magtens tinder, da han blev valgt som præsident for OCA i 1991. Her sad han indtil 2021, hvor han ved en domstol i Schweiz blev idømt 13 måneders fængsel for svindel. Han har appelleret dommen.

Allerede i 2016 afslørede Ekstra Bladet i samarbejde med den norske journalist Andreas Selliaas og den engelske avis Mail on Sunday, hvordan sheik Al-Sabah manipulerede en hel sportsverden.

Som led i en intern magtkamp i den regerende familie i Kuwait sørgede sheik Al-Sabah for, at Kuwait blev udelukket fra OL i 2016 og fra alle internationale mesterskaber i 15 idrætsforbund, herunder FIFA.

Ekstra Bladet i april 2016 med afsløringerne af Al-Sabah.

Hverken IOC eller FIFA reagerede dengang. Men vi fortalte også en anden historie, og den endte med at koste sheiken 13 måneders fængsel:

I et talkshow i kuwaitisk tv i 2014 fortalte sheiken en utrolig historie om et statskupforsøg i Kuwait.

Historien, som efterfølgende viste sig ikke at være sand, blev begyndelsen til enden for sheikens centrale rolle i sportens verden. Og den kostede ham de 13 måneders fængsel.

Da Ekstra Bladet i 2016 konfronterede Al-Sabah med de mange anklager, afviste han alt. Men hans venner i den lokale presse anklagede Ekstra Bladet og vores kolleger for at have modtaget 22 millioner dollars fra kilder i Kuwait for at skrive dårligt om ham.

I dag er sheiken forsvarsminister og vicepremierminister i Kuwait, og han fløj da også i et af regeringens jetfly til OCA’s kongres tidligere på måneden i Bangkok for at lede sin brors kampagne.

IOC havde på forhånd advaret ham. Chefen for IOC’s etiske komité, Pâquerette Girard Zappelli, skrev til ham, at det ville blive betragtet som indblanding i OCA’s aktiviteter, hvis han deltog.

Sheiken var ligeglad. Ifølge det velanskrevne medie Insidethegames førte han valgkampen for sin bror fra sin hotelsuite, hvor adskillige lande i løbet af aftenen og natten besluttede sig for at stemme på brormand Talal, der vandt med stemmerne 24-20 over sin modstander.

Chefen for OCA’s egen etiske komité, Wei Jinhong, advarede om, at der var registreret uregelmæssigheder, og at de ville blive efterforsket efter afstemningen.

Og nu er hammeren faldet. Sheik Ahmad Al-Sabah er ude de næste tre år. Men at dømme ham færdig vil nok være for letsindigt.

