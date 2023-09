Manchester Uniteds værdi skrumper med 4,4 milliarder

Manchester Uniteds markedsværdi faldt tirsdag med over 628 millioner dollar - omkring 4,4 milliarder kroner.

Det skete, efter at det britiske medie Mail On Sunday kunne berette, at Glazer-familien alligevel ikke vil sælge Premier League-klubben.

Aktien, der handles på børsen i New York, faldt med 18,2 procent i værdi til 19,35 dollar, hvilket svarer til cirka 135 kroner.

Kovendingen sker blot ni måneder efter, at den amerikanske familie offentliggjorde, at et salg af klubben var på bordet.

Sheikh Jassim fra Qatar og den britiske forretningsmand Jim Ratcliffe var blandt dem, der havde været i forhandlinger med klubbens hovedaktionærer.

Ifølge Mail On Sunday har Glazer-familien taget klubben af markedet og går i stedet efter at sælge Manchester United i 2025.

Børsen i New York var mandag lukket på grund af en amerikansk helligdag, hvorfor værditabet først kom tirsdag.

Manchester Uniteds markedsværdi faldt til 3,15 milliarder dollar - omkring 22 milliarder kroner.

Klubbens ejere har angiveligt efterspurgt en pris på 7,5 milliarder dollar - cirka 52 milliarder kroner.

Glazer-familien ejer 69 procent af aktierne i klubben.

Den engelske fodboldklub har siden 2005 været ejet af familien, men den er aldrig blevet populær blandt klubbens fans.

I første omgang blev det annonceret, at man håbede at nå i mål med et salg ved udgangen af sidste Premier League-sæson.

Manchester United har vundet det engelske mesterskab 20 gange. Det er dog ti år siden, at klubbens senest vandt Premier League.