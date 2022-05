Manglende konsekvenser for Rusland skuffer DIF-formand

Lørdag holder Danmarks Idrætsforbund (DIF) årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Her var formand Hans Natorp på talerstolen med sin beretning om året.

I talen, som berørte både hjælpen til ukrainske flygtninge, bæredygtighed, olympiske lege, børns trivsel og meget andet, var også en klar kritik af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

DIF-formanden er således ikke imponeret over IOC's ageren efter Rusland invasion af Ukraine.

- Jeg er stolt over, hvordan vi fra dansk idræts side har stået stærkt i udelukkelsen af Rusland, lød det fra talerstolen fra Hans Natorp.

- Men jeg er noget skuffet over, at IOC ikke har været helt lige så konsekvente. På lederniveau er fire russere fortsat aktive i Den Internationale Olympiske Komité. De burde selvfølgelig også udelukkes.

Han slog fast, at boykot generelt set ikke er vejen frem ifølge DIF, men når der er tale om en decideret invasion af et andet land, er der tale om noget ekstraordinært, hvor samlet fordømmelse og udelukkelse er nødvendigt.

- Vi er nødt til fortsat at have en kommunikationskanal til russerne, men vi kan simpelthen ikke acceptere, at de sidder som ligeværdige medlemmer i den givne situation, sagde Natorp.

Selv om han egentlig helst så, at man kunne skille de russiske atleter og det russiske styre ad, så atleterne kunne fortsætte karrieren, så er det i den nuværende situation ikke muligt.

- Det gavner helt sikkert ikke nogen, hvis vi får skabt to parallelle sportslige systemer, lød det fra Hans Natorp.

- Omvendt har jeg meget svært ved at se, at det officielle Rusland kan deltage ved eksempelvis sommer-OL i Paris 2024 eller ved et næste vinter-OL i Milano i 2026, hvis Putin eller hans ligesindede fortsætter deres fremfærd og fortsætter med at skamride sporten propagandamæssigt.

Også landets kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), var blandt talerne til årsmødet i Brøndby.

Lige præcis den propagandamæssige del af Rusland og andre nationers involvering i sporten er noget, som ministeren har fokus på.

- Sportswashing er i dyb modstrid med sportens sjæl. Det er så forkert, når sport bliver misbrugt som PR og propaganda af stater, der er kendt for systematisk og alvorlig undertrykkelse af menneskerettighederne, sagde hun i sin tale.

- Det står i skærende kontrast til, hvad sport kan, gør og er. Sport skal ikke bruges til, at diktatorer pynter sig med lånte fjer. I stedet for skal sporten give befolkningen vinger og skabe fællesskaber på tværs af kulturer og sociale lag.

Hans Natorp roste også i sin tale kulturministeren for at være tydelig i sin holdning til Rusland og sportswashing generelt.

Ane Halsboe-Jørgensen var initiativtager til en fælleserklæring om mere gennemsigtighed og mere demokratiske beslutningsprocesser i idrætten. Erklæringen har fået opbakning fra en lang række ministerkolleger i Europa.