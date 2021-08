Manglende vind udsætter danske medaljesejladser ved OL

De danske sejlere kommer ikke i aktion ved mandagens medaljesejladser ved OL.

De er blevet udsat på grund af manglende vind, oplyser arrangøren på stedet.

Klokken 07.33 skulle den danske 49'er FX med Ida Marie Baad og Marie Thusgaard have været på vandet, men i første omgang blev den udsat.

Der skulle dog ikke gå mange minutter, før man opgav at sejle mandag, og nu er sejladserne udsat til tirsdag.

Klokken 08.33 skulle 49'eren med Jonas Warrer og Jakob Precht have kæmpet for deres medaljechance, men de får altså også et døgn mere til at forberede sig til det sidste slag.

Warrer og Precht ligger nummer fem i den samlede stilling før den afsluttende medaljesejlads.

Den danske båd har 14 point op til den newzealandske førerbåd og 10 point op til de britiske og spanske både på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Baad og Thusgaard ligger sidst af de ti både inden medaljesejladsen. Duoen er 25 point fra tredjepladsen og derfor uden matematisk chance for at nå en medalje.