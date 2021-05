Maradonas læge risikerer op til 25 års fængsel

En gruppe af sundhedspersonale, som passede på den afdøde fodboldlegende Diego Maradona, er af en offentlig anklager blevet sigtet for blandt andet manddrab.

I alt syv mennesker er blevet sigtet, oplyser lokale medier. De risikerer mellem otte og 25 års fængsel, hvis de bliver dømt skyldige.

Historierne er bragt i avisen La Nación, som henviser til juridiske kilder, og tv-kanalen TN, som henviser til juridiske dokumenter.

Blandt de sigtede er Maradonas tidligere personlige læge, Leopoldo Luque, hans tidligere psykiater, Agustina Cosachov, og flere sygeplejersker.

Sigtelsen kommer efter en rapport om Maradonas død, som blev offentliggjort i begyndelsen af maj.

Her skrev et lægefagligt udvalg blandt andet, at Maradonas plejere håndterede fodboldstjernens sidste dage 'utilstrækkeligt og ubetænksomt'.

- Patienten blev overladt til sin skæbne, står der blandt andet i rapporten.

Diego Maradona døde i november sidste år af et hjertestop i en alder af 60 år.

Han var i gang med at komme sig oven på en større operation i hjernen efter en blodprop.

Maradonas død udløste tre dages landesorg i Argentina og vilde scener med menneskemængder, der sørgede.

I forbindelse med sagen mod Maradonas plejere henviser TN til et 29 sider langt dokument fra anklagemyndigheden.

Dokumentet beskriver, at sundhedspersonale på trods af patientens dårlige helbred 'handlede i modstrid med medicinsk praksis og fejlede i forhold til at udføre specifikke handlinger'.

Det bidrog til at 'forværre Diego Armando Maradonas sundhedsmæssige situation og satte ham i en hjælpeløs position'.

De sigtede skal forklare sig i slutningen af maj.